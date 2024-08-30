قوات الاحتلال تحاصر منزلا في بلدة الزبابدة جنوب جنين

وطن: حاصرت قوات خاصة من جيش الاحتلال "مستعربون"، فجر اليوم الجمعة، منزلاً في بلدة الزبابدة، جنوب جنين.

وذكر شهود عيان أن قوة خاصة حاصرت منزلاً يعود لعائلة أبو الندا، واطلقت النار بكثافة باتجاهه، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية في محيط المنزل المحاصر.

و أفادت مصادر محلية بان قوات الاحتلال قصفت مركبة ومنزلا في البلدة، فيما تعمل طاقم الدفاع المدني يعمل على إخماد النار المندلعة بالمركبة عقب استهدافها من قبل قوات الاحتلال في البلدة

يتبع....