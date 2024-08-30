مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين بحادث انقلاب مركبة في رام الله

وطن: لقيت طفلة تبلغ من العمر (3) سنوات مصرعها، وأصيب أربعة مواطنين، الليلة، بحادث انقلاب مركبة في حي عين منجد في مدينة رام الله.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير ذاتي نتج عنه 5 إصابات من بينهم إصابة خطيرة لطفلة، وتم نقل الإصابات إلى مجمع فلسطين الطبي، وأعلن الأطباء عن وفاة الطفلة لاحقا.

وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.