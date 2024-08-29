غالانت يطالب بتوسع أهداف الحرب

وطن: طالب وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، اليوم الخميس، بتوسيع أهداف الحرب التي يخوضها جيش الاحتلال، لتشمل إعادة سكان المستوطنات الشمالية على حدود لبنان إلى منازلهم.

وجاءت تصريحات غالانت خلال مشاركته في مناقشة استراتيجية بعنوان "مهمتنا على الجبهة الشمالية واضحة، عودة السكان إلى منازلهم بسلام"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضاف من أجل تحقيق هذا الهدف، نحن مطالبون بتوسيع أهداف الحرب، لتشمل عودة سكان الشمال إلى منازلهم آمنين، سأعرض ذلك على رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ومجلس الوزراء.

بدوره، رد مكتب نتنياهو على حديث غالانت بالقول، في بيان "هذا مفهوم ضمنا (بديهيات)، لا يظهر في أهداف الحرب رغم المطالبة المتكررة".

وسبق أن حدد نتنياهو أهداف الحرب بـ"القضاء على (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، والحفاظ على أمن إسرائيل"، ولم تحقق إسرائيل أيا من تلك الأهداف رغم مرور نحو 11 شهرا من الحرب.

وتشهد مستوطنات الشمال منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترات شديدة جراء القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان، حيث أخليت مستوطنات قريبة من الحدود هناك، يسكنها مئات آلاف الإسرائيليين.

المصدر : وكالة الأناضول + يديعوت أحرونوت