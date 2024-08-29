طوفان الأقصى في اليوم 329.. عمليات المقاومة تشتد والاحتلال يقر بخسائر جديدة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ329، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

ويشتد تصدي المقاومة في قطاع غزة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مستهدفةً إياها بالصواريخ والقذائف، وملحقةً مزيداً من الخسائر بها.

وبينما تواصل المقاومة تكبيد قوات الاحتلال الخسائر الفادحة، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل رائد من الاحتياط في معركة في وسط قطاع غزة، ورقيب من لواء "ناحال"، في معركة في جنوبي القطاع.

وبحسب الأرقام التي أعلنها جيش الاحتلال، فقد "سمح بالنشر" عن مقتل 704 ضباط وجنود في صفوفه منذ بداية ملحمة "طوفان الأقصى"، 339 منهم قُتلوا منذ بداية المعارك البرية في القطاع.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ329:

1:08|قوات الاحتلال تقتحم بلدة نعلين غرب رام الله

12:51|كتائب المجاهدين- جنين: اشتبكنا مع قوات الاحتلال بالرصاص الحي وفجرنا عدد من العبوات الناسفة في شارع حيفا بجنين

12:46|قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم

12:35|قصف مدفعي عنيف يستهدف المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة

12:20|مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الاسرائليي المقتحمة لبلدة حوسان غرب بيت لحم

12:17| تعزيزات عسكرية للاحتلال تقتحم مدينة جنين

12:13| طائرات الاحتلال تستهدف منزلاً في شارع عسلية شرق مخيم جباليا بصاروخ لم ينفجر

12:11|كتائب المجاهدين - جنين : تمكن مقاتلونا من الاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال بالرصاص الحي وتفجير عدد من العبوات الناسفة في شارع حيفا في جنين ..