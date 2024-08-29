بالمسيّرات والصواريخ.. حزب الله يواصل استهداف مستوطنات ومواقع الاحتلال

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، الخميس، عن تنفيذها عدّة عملياتٍ عسكرية ضربت من خلالها مواقع الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفةً في العمليتين الأخيرتين، مباني يستخدمها الجنود في ‏مستوطنتي "المطلة" و"المنارة"، وذلك رداً على ‌‏‌‌‏‌‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة، والمنازل الآمنة، وخصوصاً الاعتداء على بلدة كفركلا جنوبي لبنان.

كذلك، استهدفت المقاومة في عمليتين منفصلتين موقعي "رويسات ‏العلم"، و"السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوهما إصابة مباشرة.‏

ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، أكّدت المقاومة أنّها استهدفت تجمعاً لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي في محيط تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وعند الساعة 04:50 من بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي)، استهدفت المقاومة الإسلامية انتشاراً لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة "دوفيف" بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابةً مُباشرة.‏

وأيضاً، استهدفت المقاومة انتشاراً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستعمرة "‏كفريوفال" بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة. وفي بيانٍ آخر أعلنت استهداف انتشارٍ آخر بالأسلحة الصاروخية لجنود العدو في محيط ثكنة "زرعيت" الإسرائيلية.

ورداً على ‌‌‏‌‏اعتداءات الاحتلال والاغتيالات التي طالت منطقتي البقاع والمصنع، شنّت المقاومة هجوماً بأسرابٍ من المُسيّرات الانقضاضية استهدف ‏أماكن تموضع واستقرار الضباط والجنود في مقرّ قيادة فرقة "الجولان 210" في ثكنة "نفح"، معلنةً أنّها "أصابت أهدافها بدقّة".

ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد من عملية استهداف التجهيزات التجسّسيّة في موقع "العبّاد" وثكنة "دوفيف" التابعين لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية.

من جانبها، أفادت مصادر محلية في جنوبي لبنان بأنّ دبابة إسرائيلية في محيط موقع "رويسات العلم" تقصف أطراف بلدة كفرشوبا.

وقالت إنّ نيراناً مُباشرة أطلقت من لبنان في اتجاه هدف عسكري في محيط مستوطنة "زرعيت".

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية، "استهدف قصفٌ مدفعي إسرائيلي أطراف بلدات جنوبية عدّة، منها: الناقورة، عديسة، الخيام جنوبي لبنان".

من ناحيتها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد أحد جرحى غارة شنّها الاحتلال على وادي الكفور في جنوب لبنان في الـ17 من شهر آب/أغسطس الجاري.

المصدر: "الميادين"