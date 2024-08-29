الاحتلال يعتقل مواطنين ويقتحم عدة مناطق في محافظة الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين، واقتحمت عدة مناطق في محافظة الخليل، جنوب الضفة العربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين لم تعرف هويتهما، بعد أن أوقفت مركبتيهما في منطقة فرش الهوى وبيت عينون، واقتادتهما الى جهة غير معلومة، تاركة المركبتين على جانب الطريق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي يطا والسموع جنوبا، ونصبت حواجز عسكرية وسط السموع، وفي منطقة المحاجر غرب يطا، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.

وفي مخيم العروب شمالا، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء من المخيم، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.