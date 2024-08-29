حزب الشعب: لتتوقف أية رهانات على الموقف الأمريكي وندعو لسرعة إنهاء الانقسام وتوحيد وتجنيد كل الطاقات لمجابهة العدوان وتعزيز صمود شعبنا

وطن: تواصل الاحتلال والإرهاب حربها المفتوحة والشاملة ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وآخرها الحملة الدموية المتصاعدة في شمال الضفة وفي القدس المحتلة.

أكد حزب الشعب في بيان له وصل وطن نسخة منه، على الحقيقة الساطعة المتمثلة في أن جميع الأراضي الفلسطينية محتلة بالكامل، واعتبر استمرار العدوان الدموي على شعبنا في قطاع غزة منذ ما يقارب 340 يوماَ متواصلة، وتعمد مد حربه الإرهابية والإبادة الجماعية المنظمة لبقية الأراضي الفلسطينية، تأكيد على مضي الاحتلال في مشروعه المتكامل لتصفية حقوق شعبنا وقضيته الوطنية، ولا سبيل أمام شعبنا وقواه كافة، سوى التوحد ومواصلة النضال لإنهاء هذا الاحتلال بكل مظاهره وتعبيراته..

بناء على كل ذلك، فإن حزب الشعب يؤكد مجدداَ أن عموم الشعب الفلسطيني يقف اليوم أمام مفصل تاريخي للدفاع عن وجوده وقضيته الانسانية والوطنية، وهو ما يتطلب وأكثر من أي وقت مضى، سرعة العمل على الآتي:

1- التزام كل الأطراف وقوى ومكونات شعبنا، بتغليب القضايا الأساسية والاستحقاقات الوطنية على أي قضايا ثانوية وتباينات كانت، وتعزيز تلاحمها على الصعد كافة في مجابهة عدوان وجرائم الاحتلال .

2- سرعة إنهاء كل مظاهر الانقسام وتوحيد الموقف السياسي، وتجنيد كل الطاقات والجهود الفلسطينية لتعزيز صمود شعبنا وتوفير مقومات الحياة وهذا الصمود.

إن الحاحية التحديات الوطنية القائم تتطلب تحقيق الوحدة الوطنية فوراَ، بما في ذلك تنفيذ ما تم التوافق عليه في اجتماعات بكين الأخيرة.

3- وقف أية رهانات على الموقف الأمريكي للجم حرب الاحتلال الفاشية على شعبنا، فهو شريك كامل في العدوان وفي تسهيل تهرب دولة الاحتلال من انجاح مفاوضات وقف إطلاق النار.

4- ندعو جماهير شعبنا النزول للشوارع والميادين، وفي المقدمة بمشاركة القوى السياسية والفعاليات الوطنية والقطاعات الاجتماعية كافة، والإحتشاد في مجابهة العدوان والحصارات والاغلاقات التي يفرضها جيش الاحتلال، وكذلك مجابهة الإعتداءات الإرهابية لعصابات مستوطنيه، والعمل على إطلاق أوسع حملة اسناد لشعبنا في المناطق المحاصرة أو التي تتعرض للاجتياحات والعدوان العسكري.