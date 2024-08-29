الاحتلال يعيد اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها ويفرض الحصار على مستشفياتها

وطن: أعادت قوات الاحتلال مساء اليوم الخميس، اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها، تزامنا مع عدوانها المتواصل على مخيم نور شمس لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مراسلتنا، أن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها وجرافاتها الثقيلة لمخيم طولكرم، وفرضت طوقا مشددا عليه، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي تجاه كل من يتحرك، مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأضافت أن قوات الاحتلال تمركزت في حارتي البلاونة والحدايدة، فيما نشرت دورياتها وقناصتها في شارع نابلس المحاذي لمدخله الشمالي الرئيسي، وشرعت بتجريف البنية التحتية في منطقة البلاونة.

كما انتشرت آليات الاحتلال في شوارع مدينة طولكرم وتحديدا شارع السكة وميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، والحي الغربي، ودوار شويكة في الحي الشمالي، وأعادت فرض الحصار على مستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، ومنعت الدخول اليهما والخروج منهما.

في غضون ذلك، واصلت قوات الاحتلال حصارها على مخيم نور شمس، وسط استدعاء المزيد من الآليات وجنود الاحتلال اليه، ومواصلة أعمال تخريب وتدمير لممتلكات المواطنين ومداهمة منازلهم.



يتبع...