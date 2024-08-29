الإعلام الحربي اليمني ينشر مشاهد اقتحام وإحراق السفينة "سونيون" في البحر الأحمر

وطن: نشر الإعلام الحربي في القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، مشاهد جديدة من اقتحام وإحراق السفينة اليونانية "SOUNION" في البحر الأحمر، والتي قامت الشركة المالكة لها بانتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأظهر الفيديو الضرر الذي أُلحق بالسفينة بعد مهاجمتها، وجانب من عملية اقتحامها وهي في عرض البحر، حيث يقوم جندي في القوات المسلحة بتفقدها من الداخل، ثم يحضّر لتفجيرها وإحراقها.

وفي وقتٍ سابق اليوم، قال قائد حركة أنصار الله في اليمن، عبد الملك الحوثي، إنّ "القوات البحرية اليمنية نفّذت عملياتٍ نوعية ومُهمة، هذا الأسبوع، بينها اقتحام سفينة "سونيون" وهي عملية جريئة وشجاعة.



وكشف الحوثي أنّ فريقين من القوات البحرية اليمنية اقتحما السفينة على مرحلتين وعمليتين، ودمرا ما فيها من شحنات بعد تفخيخها وتفجيرها.

وأشار إلى أنّ عملية تفجير السفينة "سونيون" موثقة، في مشهدها الكبير والمؤثر، والذي يبين أنّ الأميركي كاذب في مزاعمه تجاه أيّ ردع للعمليات اليمنية المساندة لفلسطين.

وكانت القوات المسلحة اليمينة، قد أعلنت، في 22 آب/أغسطس الجاري، استهدافها السفينة " SOUNION" النفطية، التابعة لشركة تتعامل مع الاحتلال، جيث أُصيبت إصابة دقيقة ومباشرة في أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مؤكدةً أن السفينة "معرّضة للغرق".

وأعلن رئيس وفد صنعاء المفاوض والناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام أنه بعد تواصل عدّة جهات دولية مع حكومة صنعاء خصوصاً الأوروبية، تم السماح لهم بسحب سفينة النفط المحترقة "سونيون".

وفي السياق، أكّد المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أنّ القوات المسلحة اليمنية مستمرة "في فرض الحصار البحري على الاحتلال، واستهداف كل السفن المرتبطة به، أو التابعة لشركات تتعامل معه، في منطقة العمليات العسكريةِ المعلنة في البيانات السابقة".



وشدّد على أنّ عمليات القوات المسلحة اليمنية "لن تتوقف إلا بعد إيقاف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا في قطاع غزة".





المصدر: الميادين