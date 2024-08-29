وفد من مركز الدعم النفسي والإرشاد القانوني للنساء يزور شبكة وطن الإعلامية

رام الله – وطن: استقبلت شبكة وطن الإعلامية اليوم الخميس وفدا من طلبة الاعلام في جامعتي النجاح وخضوري برفقة مركز الدعم النفسي والإرشاد القانوني للنساء في مدينة نابلس.

واطلع الوفد خلال زيارته على دور شبكة وطن الإعلامية، وسياستها التحريرية، وأهمية البرامج الإعلامية التي تنتجها الشبكة، إضافة الى شرح حول التحديات التي تواجه الإعلام الفلسطيني.

واستمع الوفد الى نبذة حول تاريخ شبكة وطن منذ تأسيسه حتى اليوم، والتحديات التي واجهته خاصة في محطات فارقة على غرار الانتفاضة الثانية حين تعرض للاقتحام والتدمير، ومسيرة البناء والتطور والبناء والتوسع في العمل الإعلامي، وإنشاء منافذ إعلامية جديدة، وكيفية مواكبة التطورات في مجال الاعلام.

وتأتي الزيارة ضمن مشروع تدريب الصحفيات الناشئات الذي ينظمه المركز، وقد تكون الوفد من 16 طالبة اعلام إضافة الى فريق المركز.

وأعربت المنسقة الإدارية للمركز شيرين زيدان عن اعجابها بطاقم الشبكة وآليات العمل، معربة عن تقديرها للدور الذي تقوم به شبكة وطن، ودورها المهني في تعزيز دور الاعلام الفلسطيني المستقل.