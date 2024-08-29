بوريل يبدأ حملة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على وزراء للاحتلال

وطن: أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه بدأ حملة لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على بعض الوزراء في حكومة الاحتلال.

وقال بوريل، اليوم الخميس، قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "بدأت الإجراءات لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يعتقدون أنه من المناسب، أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا، بعض الوزراء الإسرائيليين".

كما أوضح أنّ "بعض الوزراء" في حكومة الاحتلال، المعنيين في هذه الحملة، هم "الذين يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكاراً تتعارض بوضوح مع القانون الدولي".

يُذكر أنّ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لم يحدد بالاسم، أياً من وزراء حكومة الاحتلال الذين يشير إليهم.

وقبل أيام، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن المحكمة لديها اختصاص التحقيق مع إسرائيليين، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وطلب خان من القضاة اتخاذ قرار عاجل "بشأن مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت".

وفي ملفات قضائية نشرت سابقاً، حثّ المدعي العام القضاة الذين ينظرون في أوامر الاعتقال المطلوبة ضد المسؤولين الإسرائيليين "على عدم التأخير"، قائلاً إن "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات من شأنه أن يضر".

المصدر:"الميادين"