حزب الشعب ينعى رفيقيه محمد يونس عبد الرحمن وحسام عبدو أبو فراس وعائلتيهما

وطن: نعى حزب الشعب وأمينه العام والمكتب السياسي واللجنة المركزية وكوادر وأعضاء الحزب وانصاره اثنين من كوادره، هما الرفيقان حسام عمر عبدو "أبو فراس" وعائلته الذي استشهد وعدد من أبناءه وشقيقه وأبناءه، فجر اليوم الخميس جراء استهداف منزله بعدة صواريخ، في منطقة الميناء في قطاع غزة، ومحمد يونس عبد الرحمن "أبو أحمد" الذي استشهد وثلاثة من أطفاله "أحمد، نور، حور" أمس الأربعاء جراء استهداف منزله بعدة صواريخ، في خانيونس، إلى جانب استشهاد اثنين من اقربائه كانا نازحين في منزله، علما ان إبنته الكبرى "لميس" قد استشهدت قبل أسبوع جراء قصف سابق لمنزله.

وقال الحزب في بيان وصل لوطن نسخة عنه "إن حزب الشعب وهو ينعى رفيقيه المناضلين حسام عبدو (55 عاماَ) ومحمد عبد الرحمن (42 عاما)، ويتقدم من أسرتيهما وعموم عائلتيهما، ومن رفيقات ورفاق الحزب، بخالص العزاء والمواساة، يؤكد على اعتزازه بتاريخ ودور الرفيقين الراحلين، لما تميزا به من نشاط وعطاء وانضباط وانتماء حزبي ووطني، ويعاهدهما كما كل شهداء شعبنا وجرحاه وأسراه، على الوفاء للأهداف التي ناضلوا وضحوا من أجلها."