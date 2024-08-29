الاحتلال يعتقل 12 مواطنا ويسرق أموالا من الخليل

وطن:اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 12 مواطنا من مخيم العروب شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، واعتقلت كلا من: أنس أمجد جوابرة، وعماد الراعي ونجليه عبيدة وقتيبة، والشقيقين مؤيد ومعتز جابر أبو سل، ورامي المغربي ونجله جمال، وماجد بنات، وأيسر رباح فضيلات، وعماد الجمال، ومحمد الجمال، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما داهمت تلك القوات منزل المواطن عدنان الجمل في منطقة واد الهرية جنوب مدينة الخليل، وسرقت نحو 40 ألف شيقل، أثناء تفتيش منزله.