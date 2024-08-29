الاحتلال يزعم اغتيال خمسة مقاومين بينهم قائد كتيبة طولكرم "أبو شجاع"

وطن: زعم الاحتلال فجر اليوم الخميس، اغتياله خمسة مقاومين بينهم قائد كتيبة طولكرم محمد الجابر "أبو شجاع"، خلال اشتباكاتٍ عنيفة في محيط منزلٍ حاصره الاحتلال بمخيم طولكرم .

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "الجيش اغتال أبو شجاع المطلوب الأول في الضفة الغربية، وقائد كتيبة طولكرم في الذراع العسكري للجهاد الإسلامي والمسؤول عن سلسلة طويلة من العمليات الفدائية ضد الجيش".

فيما اعلنت القناة 14 العبرية، إنه وفي الساعة الرابعة فجرًا، حاصر جيش الاحتلال عددًا من المقاومين بينهم أبو شجاع في مبنى بمخيم طولكرم، واندلعت اشتباكات أطلق خلالها جيش الاحتلال صاروخ "أنيرجا" على المبنى، وفي نهاية الاشتباكات المسلحة، استشهد قائد كتيبة طولكرم "أبو شجاع" و4 آخرين كانوا برفقته، واعتقل جيش الاحتلال المطلوب لدلى الاحتلال محمد قصاص.

وعرف من ضمن الشهداء الخمسة في طولكرم، محمد الجابر (أبو شجاع) ومجد داود (21 عامًا)، فيما يحتجز الاحتلال جثامينهم.

في الأثناء، أعلن جيش الاحتلال إصابة أحد جنود الاحتلال باشتباكات مع المقاومة في طولكرم خلال الاجتياح المستمر منذ أمس.

وكانت قواتُ الاحتلال اقتحمت اول امس مخيمات شمال الضفة في جنين وطولكرم وطوباس ودفعت بتعزيزاتٍ عسكريةٍ إليها.