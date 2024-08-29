استشهاد الشاب مجد داود برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم طولكرم لليوم الثاني على التوالي

وطن: استُشهد شاب من مخيم طولكرم، صباح اليوم الخميس، خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على المدينة ومخيميها لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب مجد ماجد داود (21 عاما)، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم، واحتجزت جثمانه ومنعت طواقم الإسعاف من دخول المخيم.

والشهيد داود طالب في جامعة خضوري في تخصص الهندسة المعمارية.

واختطفت قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى داخل المخيم الشاب محمد قصاص بعد إصابته، وتدعي أنه مطلوب لديها.

وكان قد استُشهد الليلة الماضية المواطن عايد محمود نمر أبو الهيجا (62 عاما)، برصاص قناصة الاحتلال داخل منزله في مخيم نور شمس شرق المدينة.

وباستشهاد الشاب داوود، يرتفع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال على شمال الضفة منذ الأمس إلى 13، ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 665 شهيدا، إضافة إلى أكثر من 5600 جريح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الثاني على التوالي، ودفعت بمزيد من آلياتها وجرافاتها الثقيلة إليها، وشددت حصارها عليها.

وألحقت جرافات الاحتلال دمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، التي تعرضت للهدم والتفجير.