المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف محطة كهرباء "ألون تافور" في حيفا المحتلة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، صباح اليوم الخميس، استهداف محطة كهرباء "ألون تافور" الصناعية في حيفا في الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر .

وأكدت المقاومة في بيان لها، أنّ هذه العملية تأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لغزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، مشددة على استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وقبل يومين، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ضربها هدفاً حيوياً في حيفا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر الطيران المسيّر.

ويأتي استهداف محطة كهرباء "ألون تافور"، في وقت تخشى فيه "إسرائيل" من سيناريو العتمة في حال توسّعت المواجهة مع محور المقاومة.

نص البيان: