الاونروا: ٢١٢ من موظفي الأمم المتحدة استشهدوا منذ العدوان على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر

وطن: أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن ٢١٢ من موظفي الأمم المتحدة استشهدوا في عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وقالت وكالة الغوث في بيان لها، اليوم، إن مؤسسات الأمم المتحدة تعرضت لنحو ٤٦٤ هجوماً منذ بدء العدوان "الإسرائيلي"، على الرغم من وجود أكثر من مليون ونصف نازح بداخلها، مما أدى إلى استشهاد أكثر من ٥٦٣ مواطنا وإصابة نحو ١٧٩٠ بجروح، لافتة النظر أن ٦٠٠ ألف طفل باتوا خارج المدارس بسبب العدوان "الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة كارثية، مع انتشار الأمراض والأوبئة المعدية بين النازحين الفلسطينيين.