استشهاد طفلتين وسيدة جراء استهداف الاحتلال منزلين في النصيرات ودير البلح وسط القطاع

وطن: استشهدت، فجر اليوم الخميس، طفلتان وسيدة، في قصف لقوات الاحتلال لمنزلين في مخيم النصيرات ودير البلح وسط القطاع.

وأكدت مصادر محلية أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت طفلتين جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا في النصيرات، فيما انتشلت جثمان سيدة عقب قصف الاحتلال منزلا في دير البلح.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال واصلت قصفها على النصيرات ودير البلح، وعلى مدينة غزة، وان هناك عددا من الشهداء تحت الأنقاض لم تتمكن الطواقم من انتشالها.