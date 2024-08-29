صنعاء توافق على سحب سفينة النفط المحترقة "سونيون" من البحر الأحمر

وطن: أعلن رئيس وفد صنعاء المفاوض والناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام أنه بعد تواصل عدّة جهات دولية مع حكومة صنعاء خصوصاً الأوروبية تم السماح لهم بسحب سفينة النفط المحترقة "سونيون".

‏عبد السلام أكد أن احتراق سفينة النفط المذكورة مثال على جدّية اليمن في استهداف أي سفينة تنتهك قرار الحظر اليمني القاضي بمنع عبور أي سفينة إلى موانئ فلسطين المحتلة بهدف ممارسة الضغط على جيش الاحتلال لوقف عدوانه على قطاع غزة.

وفي رسالة تحذيرية إلى جميع شركات الشحن البحري المرتبطة بجيش الاحتلال، دعاها إلى أن تدرك أن سفنها ستبقى عرضة للضربات اليمنية أينما يمكن أن تطالها يد القوات المسلحة اليمنية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وفي الـ24 من الشهر الحالي، نشرت القوات البحرية اليمنية مشاهد لإحراق السفينة اليونانية "سونيون" (SOUNION) في البحر الأحمر، والتي قامت الشركة المالكة لها بانتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أعلن في وقت سابق، تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وخليج عدن، استهدفتا سفينتين تابعتين لشركتين تتعاملان مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال سريع، إنّ استهداف السفينتين، اللتين انتهكتا حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة، نُفذ، عبر استخدام عدد من الزوارق الحربية والصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

وأضاف سريع أنّ العملية الأولى استهدفت السفينة " SOUNION" النفطية، التابعة لشركة تتعامل مع الاحتلال، وأُصيبت إصابة دقيقة ومباشرة في أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مؤكداً أن السفينة "معرّضة للغرق".

وتابع أنّ العملية الثانية استهدفت سفينة "Sw North Wind I"، وهي تابعة لشركة تتعامل مع الاحتلال، وأُصيبت بصورة مباشرة ودقيقة في أثناء إبحارها في خليج عدن والبحر الأحمر.

وكان قائد حركة أنصار الله عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد أنّ عدد السفن المستهدفة، بسبب ارتباطها بالاحتلال وانتهاكها قرار الحظر، بلغ 182 سفينة، منذ انطلاق جبهة اليمن الإسنادية.





المصدر: الميادين