الاحتلال يعتقل 20 مواطنا منذ بدء عدوانه الواسع على الضفة

وطن: أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير مساء اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت 20 مواطنا على الأقل منذ بدء عدوانها الواسع على الضفة الغربية فجر اليوم.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان، بأن هذا المعطى يشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار عمليات الاقتحام في مختلف أنحاء الضفة، كما أن هذا المعطى متغير على مدار الساعة، هذا ويشار إلى أنّه ومن بين المعتقلين أطفال.

وأفاد البيان بأن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في بلدات ومخيمات محافظات طولكرم، جنين، طوباس، ورام الله والبيرة، طالت العشرات من المواطنين، رافقها اعتداءات وانتهاكات جسيمة ومروعة بحق المواطنين، حيث تركت عمليات التعذيب والتنكيل آثارا واضحة على أجساد المعتقلين الذين أفرج عنهم لاحقا.

وأضاف البيان: "إلى جانب ذلك أعلن الاحتلال اليوم عن اعتقال العشرات من العمال المتواجدين في أراضي الـ48".

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و300 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.