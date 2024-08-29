شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، الليلة، في قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد طفلة وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال وإطلاق النار من آليات الاحتلال وطائراته المسيّرة على مناطق شمال غرب النصيرات، وشمال شرق دير البلح وسط القطاع.

وأصيب 5 مواطنين في غارة شنها الاحتلال على منزل لعائلة الجدي في شارع العشرين شرق مخيم النصيرات، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين 4 شهداء إثر قصف الاحتلال منطقة عريبي شمال مدينة رفح جنوب القطاع، كما نسفت قوات الاحتلال مبان سكنية غرب المدينة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف للاحتلال قرب دوار بني سهيلا في خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف من مدفعية الاحتلال استهدف مدخل بلدة خزاعة، وبلدة عبسان الكبيرة، شرق خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40534 مواطنا، وإصابة 93778 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.