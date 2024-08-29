انقطاع التيار الكهربائى والانترنت عن اجزاء كبيرة من مدينة جنين ومخيمها

وطن: انقطع التيار الكهربائي والانترنت عن أجزاء واسعة من مدينة جنين ومخيمها، والتي تتعرض والمخيم، لعدوان واسع من قبل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي.

واكدت مصادر محلية انقطاع التيار الكهربائي والانترنت عن جزء كبير من مدينة جنين وعن المخيم، بعد أن استهدفت قوات الاحتلال خط امداد الكهرباء الوحيد في المخيم.

يذكر أن مدينة جنين ومخيمها تتعرضان لعدوان الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، والذي خلف عددا من الشهداء وخرابا كبيرا ومتعمدا في البنية التحتية.