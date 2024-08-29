استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

وطن: استشهد شاب، الليلة، متأثرا بجروحه الحرجة برصاص قوات الاحتلال في عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب فراس بسام علاقمة (35 عاما) برصاص الاحتلال في جنين، ما يرفع حصيلة الشهداء في جنين وطوباس وطولكرم منذ فجر الأربعاء، إلى 12 شهيدا، وأكثر من 20 إصابة بجروح مختلفة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب علاقمة، ملازم أول في مرتبات الأمن الوطني، أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال في حي الهدف في مدينة جنين، ونقلته طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر إلى مستشفى ابن سينا، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وقال شهود عيان إن الشاب علاقمة أصيب برصاص قناصة الاحتلال أمام منزله في حي الهدف.

وأفادت مصادر محلية بأن قناصة الاحتلال المنتشرين على شارع جنين-نابلس، أطلقوا النار صوب مركبة كانت تقطع الشارع بالقرب من دوار عصفور، كما استهدفوا 10 مركبات على ذات الشارع منذ صباح الأربعاء.

وباستشهاد الشاب علاقمة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 664 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 5600 جريح.