طوفان الأقصى في اليوم 328.. الاحتلال يواصل حرب الابادة والشهداء اكث من 40 الفا.. المقاومة تتصدى

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ328، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

تواصل المقاومة التصدّي لقوات الاحتلال في خان يونس، جنوبي القطاع، خصوصاً في محاور القرارة والزنة وجوارها، كما تخوض معارك عنيفة في دير البلح وسط قطاع غزة فيما أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين "إسرائيليين" تحصنا في مبنى خلف صالة النجوم جنوبي حي الزيتون في مدينة غزّة.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ففجّر مقاتلوها عبوة "برميلية" شديدة الانفجار، مزروعة مسبقاً، بآلية عسكرية للاحتلال في شارع السكة "منطقة المثلث" في حي الزيتون.

واعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي الإحصائي، إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري المستمر قد ارتفعت إلى 40 ألفًا و534 شهيدًا، بالإضافة لـ 93 ألفًا و778 مصابًا بجروح متفاوتة؛ منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ328: