محدث| إصابة شاب برصاص الاحتلال في نابلس

وطن: أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب (45 عاما) برصاص الاحتلال الحي في القدم، في مخيم عسكر القديم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، من حاجز بيت فوريك العسكري شرقا، وتمركزت في محيط مخيم عسكر، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الشاب.

يتبع..