الاحتلال يعتقل مواطنين من مخيم الفارعة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، مواطنين من مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إن الاحتلال اعتقل الشاب مهيمن جلال أبو علي (32 عاما) بعد مداهمة منزله في المخيم وتفتيشه، والمواطن معتصم محمود صبح للضغط على نجله لتسليم نفسه.

وكانت قوات الاحتلال اتخذت منزل أبو علي نقطة تحقيق ميداني مع الشبان في المخيم، منذ ساعات الصباح.

ويشن الاحتلال منذ منتصف الليلة الماضية، عدوانا على المخيم، ارتقى خلاله أربعة مواطنين وأصيب آخرون.