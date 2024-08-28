المقاومة تتصدى لتوغلات الاحتلال في حي الزيتون ودير البلح.. ومروحياته تجلي قتلاه في معارك غزّة

وطن: تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية، وتنفذ عمليات نوعية، تصدياً للعدوان العسكري الذي يقوم به "جيش" الاحتلال في حي الزيتون، شرقي مدينة غزّة، في اليوم الـ327 من معركة طوفان الأقصى، في حين يُقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل جنود له، تحت وطأة شدة المعارك.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين "إسرائيليين" تحصنا في مبنى خلف صالة النجوم جنوبي حي الزيتون في مدينة غزّة.

ونشرت القسّام مشاهد من عملية قنص وقتل أحد الجنديين اللذين استهدفهما مقاتلوها في مبنى خلف صالة النجوم جنوبي حي الزيتون.

سرايا القدس تفجّر عبوةً وتقصف تجمعات الاحتلال

أمّا سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ففجّر مقاتلوها عبوة "برميلية" شديدة الانفجار، مزروعة مسبقاً، بآلية عسكرية للاحتلال في شارع السكة "منطقة المثلث" في حي الزيتون.

وأكد مقاتلو السرايا إيقاع أفراد الآلية التابعة لجيش الاحتلال بين قتيل وجريح، ما استدعى قوات النجدة إلى الهروع للمكان تحت غطاء ناري كثيف.

كذلك، قصفت سرايا القدس بوابل من قذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال المتوغلين في محيط مدرسة ابن العثيمين في منطقة السطر الشرقي في مدينة خان يونس.

وعرضت سرايا القدس مشاهد إغارة مقاتليها على منزل يتحصن به جنود الاحتلال خلف الكلية الجامعية في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزّة.

كتائب شهداء الأقصى تستهدف خط إمداد الاحتلال في "كيسوفيم"

بدورها، قصفت كتائب شهداء الأقصى تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية المتوغلة في منطقة السطر الشرقي شمالي مدينة خان يونس بوابل قذائف الهاون.

وقصف مقاتلو كتائب شهداء الأقصى أيضاً، تجمعاً آخر لجنود الاحتلال وآلياته المتمركزة في محيط معبر رفح بصاروخين من نوع ( 107 ) وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وعرضت مشاهد من استهداف تجمعات جنود وآليات الاحتلال المتوغلة شرقي دير البلح وقوات النجدة إلى المكان، بالتزامن مع قصف خط الإمداد لقوات العدو في موقع "كيسوفيم".

قوات عمر قاسم تقصف مواقع للاحتلال مستحدثة

من جهتها، استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مواقع قوات الاحتلال في محيط تل زعرب غربي مدينة رفح، بقذائف الهاون من العيار الثقيل، محققةً إصابات مباشرة في صفوفهم.

كما أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، استهداف ودك مواقع العدو في محيط أبراج القسطل، شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزّة، بالهاونات من العيار الثقيل، وقد أصابت القذائف أهدافها.

بدورها، نفّذت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استحكاماً صاروخياً، استهدف تجمعات الاحتلال في محور "نتساريم" برشقات صاروخية من جنوبي مدينة غزّة وشمالي المحافظة الوسطى.

وتحت وطأة شدة المعارك والاشتباكات العنيفة، أقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك غزّة.

وصباح اليوم، اعترف "جيش" الاحتلال بمقتل جندي من جراء عمليات المقاومة واشتباكها المستمر مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور القطاع كافة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وبذلك، يصل عدد الجنود القتلى منذ بداية طوفان الأقصى إلى 704، قتل 340 منهم منذ بداية المعارك البرية في القطاع، و10 منهم خلال الأسبوع الفائت، وفق المعطيات التي سمح "جيش" الاحتلال بنشرها.





