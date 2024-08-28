قوات الاحتلال تواصل اقتحام بيت ريما شمال غرب رام الله

وطن: تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، منذ الليلة الماضية.

وقال مصادر محلية، إن قوات الاحتلال استولت على منزل المواطن حمادة عودة البرغوثي وحولته إلى مركز تحقيق ميداني وثكنة عسكرية.

وأشار إلى أن الاحتلال احتجز عددا من الشبان من البلدة والبلدات والقرى المجاورة، وأخضعهم لتحقيق ميداني في المنزل المستولى عليه.

كما داهم الاحتلال عدة منازل في البلدة عرف منها منزل المعتقل المحرر عبادة أشرف الريماوي ومنزل المعتقل المحرر فراس محمد الريماوي، ومنزل المعتقل مازن رضوان الريماوي، ومنزل المعتقل عبد الكريم سميح الريماوي.

ولفت إلى أن الاحتلال نصب عدة حواجز عسكرية داخل البلدة وعلى مخارجها.