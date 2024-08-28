بمسيّرة انقضاضية.. حزب الله يستهدف أماكن تموضع جنود الاحتلال في مستوطنة "يعرا"

وطن: نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، الأربعاء، هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على المقر المستحدث للواء الغربي جنوب مستوطنة "يعرا"، شمالي فلسطين المحتلة.

واستهدفت المقاومة في هذه العملية أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود جيش الاحتلال، مصيبةً الأهداف بدقة، وفق ما أوضحت في بيانٍ.

وأشارت المقاومة إلى أنّ هذه العملية، جاءت رداً على ‏الاعتداء "الإسرائيلي" الذي طال منطقة البقاع، شرقي لبنان، ليل الثلاثاء، وذلك إلى جانب دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناد مقاومته.

وفي غضون ذلك، أكدت المقاومة ارتقاء المجاهد محمد حسن طه "كرّار"، من مدينة بعلبك في البقاع، شهيداً على طريق القدس.

وكانت المقاومة قد نفّذت هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقر ‏قيادة كتيبة السهل في ثكنة "بيت هلل"، ‏مستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابتهم بشكلٍ مباشر وحقّقت فيهم إصابات ‏مؤكدة، الثلاثاء.

في عمليتين منفصليتن نُفّذتا بمحلّقات انقضاضية، استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسيّة في موقع "العباد" ومحيط ثكنة "دوفيف".

كذلك، استهدفت المقاومة ‏مباني يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنة "نطوعة"، بالأسلحة المناسبة.

وفي السياق، عرض الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهداف مواقع تابعة لجيش الاحتلال ومستوطنة "كريات شمونة" شمالي فلسطين المحتلة.





المصدر: الميادين