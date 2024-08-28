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بعد غرقها في وحل الطوفان.. "اسرائيل" تبحث عبر "مخيمات الصيف" ...
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الكاتب والمحلل السياسي عمر رحال لوطن: الاحتلال سيصعد عدوانه ...
تحذيراتٌ مُتتالية أطلقتها سلطة النقد بشأن تكدس الشيكل، ومخاط ...
طوفان الأقصى في اليوم 327.. المقاومة تواصل التصدي لجيش الاحت ...
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محدث| مخلفا 11 شهيدا : الاحتلال يطلق عملية كبرى شمال الضفة و ...
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لماذا يجب على الصحفيين الفلسطينيين الانخراط في المعركة القان ...
زاهر أبو حمدة يكتب لوطن: "يوم الأربعين".. التحذير الأخير
تحقيق استقصائي لوطن : سلةُ المشتريات الفلسطينية .. أسعارٌ تت ...
شرائح الاتصالات الإسرائيلية .. حاضنة للابتزاز والجرائم الإلك ...
تحقيق استقصائي لوطن: "سلة المشتريات الفلسطينية .. أسعارٌ تتض ...
"الاتصالات الإسرائيلية".. ذراع اقتصادي لتعزيز الاستيطان في ا ...
شرائح الاتصالات الإسرائيلية.. خنجر في خاصرة الاقتصاد الفلسطي ...
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فلسطيني
الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في سلوان
28.08.2024
06:05 PM
وطن
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