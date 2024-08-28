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الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في سلوان

28.08.2024 06:05 PM
الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في سلوان

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