إصابة طفل وشاب بجروح خطيرة في الحي الشرقي لمدينة جنين

وطن: أصيب طفل وشاب مساء اليوم الاربعاء برصاص قوات الاحتلا خلال الاقتحام المستمر للحي الشرقي في مدينة جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها نقلت إصابة خطيرة لمواطن من الحي الشرقي في مدينة جنين.

كما أصيب طفل برصاص أحد قناصة الاحتلال في الرأس، في حي الألمانية بمدينة جنين.

وتفرض قوات الاحتلال في هذه الأثناء حظرا للتجول على الحي الشرقي من مدينة جنين، ومنعت خروج المواطنين من منازلهم، وشنت عمليات اعتقال، كما منعت طواقم الإسعاف من الوصول للمصابين، وأعاقت تحركها وفتشت المسعفين ودققت في هوياتهم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، منذ فجر اليوم، حيث استشهد ستة مواطنين.