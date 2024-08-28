استشهاد المواطن محمد عابد برصاص الاحتلال في كفر دان غرب جنين

وطن: استُشهد المواطن محمد إبراهيم توفيق عابد،، ظهر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر دان غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بان المواطن عابد، وهو أسير محرر،استشهد برصاص قوات الاحتلال، التي أطلقت النار عليه بشكل مباشر، وجرى نقله إلى مستشفى جنين الحكومي.

يذكر ان الشهيد عابد قد أفرج عنه من سجون الاحتلال عام 2022.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية كفر دان، واعتقلت شابين، فيما أصابت فتى بالرصاص الحي، وفتاة بالشظايا.

وباستشهاد المواطنين العشرة في جنين وطوباس، منذ صباح اليوم، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 661 شهيدا.