اكتتاب مشروع PlayDoge يقترب من نهايته بعد تجاوز حصيلته 6 مليون دولار ويقدم نظرة أولية للعبة المشروع الخاصة بالهاتف المحمول

نجح مشروع PlayDoge بجمع أكثر من 6 ملايين دولار خلال اكتتاب عملته، ليكشف فريقه عن مقتطفاتٍ من النسخة التجريبية للعبته المنتظرة الخاصة بالهواتف المحمولة.



أعلن مشروع PlayDoge (وعملته PLAY) عن اقتراب نهاية اكتتاب عملته المقرر في 26 آب/أغسطس الجاري في الساعة 10 صباحاً بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) مع جمعِه ما يتجاوز 6 مليون دولار؛ وتزامن قرار إنهاء الاكتتاب مبكراً مع استعداد فريق المشروع لإطلاق لعبة الهاتف المحمول الخاصة به من فئة اللعب من أجل الكسب (P2E) قبل الموعد المحدد نتيجة تطويرها بوتيرة أسرع ممّا كان متوقعاً. وستتوافر لعبة PlayDoge -التي أضفت لمسة كريبتو عصريةً على لعبة تاماغوتشي (Tamagotchi)- قريباً على متجري التطبيقات Google Play وApple App Store.



ومع اقتراب الاكتتاب من نهايته، ينتظر مجتمع PlayDoge بشغفٍ الإعلان عن موعد حصوله على عملات PLAY مع تزايد الحماس لتداول العملة التي أطلق عليها السوق لقب "عملة دوجكوين التالية"؛ وتدور شائعاتٌ بأنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بمجرّد انتهاء الاكتتاب.



وبما أنه لم يتبقَّ سوى 10 أيام فقط على نهاية الاكتتاب، يجدر بالمستثمرين التحرّك سريعاً لشراء عملة PLAY بسعر اكتتابها المنخفض، فقد تؤدي لعبتها المثيرة واستخداماتها الوظيفية الحقيقية إلى تحقيق مكاسبَ مدوّيةٍ فور انتهاء الاكتتاب، ما يجعل الوقت الحالي مثالياً لشرائها قبل ارتفاع سعرها لاحقاً.



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وتُعد لعبتها المستوحاة من لعبة تاماغوتشي السبب الرئيسي وراء كون الطرح الأولي لعملة PlayDoge أحد أبرز الطروحات الأولية للعملات الرقمية (ICOs) المنتظرة في عام 2024. ولعلَّ أولئك الذي يتذكرون لعبة التسعينيات الشهيرة (تاماغوتشي) يدركون درجة الإدمان التي ترافق متابعة حيواناتهم الأليفة الافتراضية ورعايتها.



كذلك توفر PlayDoge رؤيةً جديدةً من خلال تضمينها العملات الرقمية في تجربة رعاية الحيوان الأليف الافتراضي، حيث يحصل اللاعبون على مكافآتٍ بعملات PLAY لقاء جهودهم في تربية حيواناتهم، ما يضيف حافزاً مالياً يشجّعهم على المشاركة في اللعبة.



وعلى عكس معظم الألعاب من فئة اللعب من أجل الكسب، يُعَد تركيز PlayDoge على الاستخدامات الوظيفية لعملتها الأساسية من أهمّ ما يميزها عن سواها من الألعاب، فقد فشلت العديد من ألعاب الويب الثالث إمّا بسبب الاستخدام المحدود لعملتها الخاصة أو لأنّ دافع اللاعبين الأساسي كان تحويل مكافآتهم سريعاً إلى أموالٍ لإنفاقها في العالم الحقيقي.



من جهةٍ أخرى، تفتح عملات PLAY آفاقاً واسعةً لتطوير لعبة PlayDoge. فإلى جانب كونها العملة الخاصة بنظامها التقني، فإنها تنطوي على إمكاناتٍ لا حدود لها؛ إذ يمكنكم استخدامها في شراء بيوتٍ أنيقةٍ واكسسواراتٍ وأطعمةٍ شهيةٍ لكلابكم الافتراضية أو أدواتٍ تؤهلكم للفوز في الألعاب الجانبية. ولا يعزّز الاقتصاد النشط والاستخدامات المتنوّعة لعملة PLAY من تجربة اللعب وحسب، بل ويجعلها أكثر إثارةً وتشويقاً ممّا هيَ عليه بالفعل.



من المثير للاهتمام أيضاً تقديم PlayDoge لقطاتٍ من النسخة التجريبية للعبة الهاتف المحمول الخاصة بها، ولا يثير مقطع الفيديو فقط الشعور بالحنين إلى لعبة Tamagotchi، بل يقدم أيضاً تجربة لعب أكثرَ إمتاعاً وحيويةً ممّا تقدمه الألعاب التقليدية.



وبذلك، فقد تفوّقت PlayDoge على عملة دوجكوين (DOGE) من حيث الاستخدامات الوظيفية، لأن استخدامات الأخيرة خضعت غالباً لأهواء الملياردير إيلون ماسك (Elon Musk). فرغم شعبيتها كأول عملة ميم على الإطلاق، تفتقر دوجكوين إلى استخداماتٍ وظيفيةٍ عديدة، ورغم تهافت المستثمرين للحصول عليها، إلا أن استخداماتها ما تزال محدودةً، إن لم تكن معدومة.



وفي الوقت الحالي، يشهد سوق الكريبتو معاناةً كبيرةً وتدهوراً في أداء قطاع عملات الميم. فعلى الرغم من الارتفاعات قصيرة الأجل التي شهدها القطاع خلال آب/أغسطس الجاري، غير أنه لم يشهد تعافياً حقيقياً إلى الآن، بل خَفَت الزخم الصعوديّ الذي قاد الدورة الصاعدة لعملات الميم مطلع العام الجاري. ومع ذلك، نجَح اكتتاب PlayDoge بجمع استثماراتٍ ضخمةٍ رغم أوضاع السوق المتدهورة.



فهل يعني هذا أنّ PLAY تحمل الثورة المنتظرة لعالم عملات الميم وستقود الموجة التالية من المكاسب؟ يبدو أنها كذلك بنظر محلل الكريبتو البارز Claybro الذي يرى أن عملة PLAY يمكنها تحقيق عوائد ضخمةٍ قد تصل إلى 10 أضعاف.



يمكنكم الاستثمار في PLAY قبل أن تصبح العملة الرقمية التالية التي سترتفع بمقدار 100 ضعف

بادروا إلى شراء عملة PLAY بسعر اكتتابها المنخفض قبل فوات الأوان، واستفيدوا من تخصيص المشروع نسبة 50% من معروضها -أي 4.7 مليار عملة- لطرحها الأوليّ.



للمشاركة في الاكتتاب، توجّهوا إلى موقع PlayDoge وقوموا بربط محافظكم وشراء عملة PLAY باستخدام عملات بينانس (BNB)، وتيثر (USDT)، وإيثيريوم (ETH) أو شراء عملة PLAY بالفيزا والماستركارد.



جديرٌ بالذكر أن العقد الذكي لـ PlayDoge خضعَ للتدقيق بالكامل من قبل SolidProof، ما يضمن للمستثمرين المحتملين استيفاء كوده البرمجيّ كافة المعايير وخلوّه من أيّ مشاكل جوهرية.



ولتبقوا على اطلاع دائم بأحدث تطوّرات المشروع ومواعيد الحصول على عملاتكم والتفاصيل الأخرى، انضمّوا إلى مجتمعه على كلٍّ من منصتي X (تويتر سابقاً) وتيليجرام.



سارعوا لاغتنام الفرصة وشراء عملة PLAY بسعر اكتتابها الحالي قبل ارتفاعه قريباً.