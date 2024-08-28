أفضل 6 عملات ميم لشرائها في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر تحضيراً لسوق صاعدة جديدة

يبدو أن قطاع عملات الميم يمرّ بظروفٍ صعبة، ويدل على ذلك انخفاض أسعار العملات الكبيرة من أمثال دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وبيبي (Pepe-PEPE) بنسبٍ تجاوزت 5% و6% توالياً؛ غير أن التدقيق في الأمر يكشف لنا أن تراجع أداء هذه العملات الكبرى لا يعود إلى ظروف السوق، إذ نجحت عملات ميم جديدةٌ ما تزال في مرحلة الاكتتاب بجذب اهتمام المستثمرين بسرعةٍ كبيرة، ما دفعهم لتحويل استثماراتهم من العملات القديمة إلى هذه العملات الجديدة. ويوفر هذا التحوّل للمستثمرين فرصةً فريدة، حيث تتيح لهم عملات الميم الجديدة هذه تنويع استثماراتهم ومضاعفة إمكانات الكسب من خلال شرائها بأسعار منخفضةٍ خلال فترة اكتتابها.



وتشير الأنماط التاريخية إلى أن ارتفاع سعر بيتكوين (Bitcoin-BTC) تتبعه -بالعادة- أسعار العملات الرقمية الأخرى، ما قد يعزّز من إمكانات نمو هذه المشاريع الجديدة. بالنظر لهذه الظروف، فقد يكون "الآن" هو الوقت الأمثل لاستكشاف مشاريع عملات الميم الواعدة هذه والاستثمار فيها؛ وإليكم فيما يلي ستة مشاريع عملات نجد فيها إمكانيةً للارتفاع بشكلٍ كبير قبل نهاية العام الحالي 2024.



عرض موجز لعملات ميم في مرحلة الاكتتاب تَعِد بالتفوّق على عملتي DOGE وSHIB

قبل أن نورد لكم عرضاً تفصيلياً لعملات الميم الواعدة هذه، دعونا نلقي نظرةً سريعةً على ميزاتها الأساسية:

عرض تفصيلي لعملات ميم في مرحلة الاكتتاب تعِد بالتفوق على عملتي DOGE وSHIB



بعد تكوين فكرة عن الميزات الرئيسية لعملات الميم هذه، دعونا نستعرضها بشكلٍ تفصيلي.

عملة Pepe Unchained: عملة ميم لمشروع حل طبقة ثانية يَعِد بتغيير وجه القطاع

مع انخفاض أسعار معظم العملات الرقمية، لا سيّما عملات الميم، أحدثت عملة PEPU الجديدة ضجّةً وجلبةً كبيرةً بفضل مقاربتها المختلفة بين العملات التي تحمل شعار بيبي.

وبعكس المشاريع السابقة، يسعى مشروع Pepe Unchained لإثراء قطاع عملات الميم بابتكاراتٍ ملموسة، ويُركّز على خطةٍ طموحةٍ لتطوير شبكة طبقة ثانية (layer 2) مخصّصةٍ لمجتمع عملة بيبي، وتَعِد هذه التقنية المبتكرة بحلّ المشكلات طويلة الأمد في النظام التقني لعملات الميم، وأهمّها عدم إتمام المعاملات بسرعةٍ بالإضافة إلى رسوم المعاملات المرتفعة.



بالاعتماد على حل الطبقة الثانية الخاص بها، تسعى عملة PEPU لتحسين أداء سابقتها PEPE بشكلٍ كبير من خلال توفير سرعاتٍ فائقةٍ ورسوم منخفضة، ما يضمن الوصول المُيسَّر وسهولة الاستخدام لمستثمري وأنصار هذه العملة على حدٍّ سواء.



وفي إشارة إلى الإمكانات الكبيرة للمشروع، نجَح اكتتاب عملة PEPU بجمع مبلغ لافتٍ قدره 8.7 مليون دولار؛ ويُعزى هذا النجاح المبكر لوعودٍ بمكافآت رهن جذابةٍ إلى جانب الإمكانات الكبيرة التي يوفرها حل الطبقة الثانية الخاص بعملة PEPE.



ويسعى هذا المشروع لتكرار نجاحات بلوكتشين بيس (Base) التي تم إطلاقها مطلع العام الحالي بالاعتماد على حل الطبقة الثانية لتلبية احتياجات مجتمع بيبي، ويهدف هذا النهج الفريد لإثبات قدرة عملات الميم على توفير ميزاتٍ تتعدّى المضاربة على تقلباتها السعرية.



أخيراً، يواصل مشروع Pepe Unchained نموّه وسعيه لتغيير وجه قطاع عملات الميم وقطاع العملات الرقمية بالكامل، كما يجمع بين التقنية المتطوّرة ومجتمع بيبي المتحمّس لتطوير نظام جديدٍ وفريدٍ في قطاع الأصول الرقمية.



انضمّوا لأجواء الحماس حول عملة PEPE، واستفيدوا من معاملاتٍ سريعةٍ ومنخفضة التكلفة باستخدام عملة PEPU. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، وسارعوا للانضمام إلى اكتتاب هذه العملة عبر موقع المشروع PEPEUNCHAINED.COM



عملة Crypto All-Stars: مشروع ثوري في مجال رهن عملات الميم من خلال خاصية Meme Vault

أحدث مشروع STARS ضجّةً كبيرةً في قطاع عملات الميم بفضل وعودٍ قويةٍ بأن يكون "أفضل مشروع عملة ميم على الإطلاق". ورغم أن هذه التصريحات المتفائلة تثير الدهشة، إلا أن نهج المشروع المبتكر للرهن لاقى رَواجاً كبيراً ونجَحَ بجذب اهتمام المستثمرين بشكلٍ كبير، وتتمثل أهم الميزات الجذابة لهذا المشروع بميزة Meme Vault المبتكرة التي تسعى لتيسير رهن كافة عملات الميم الكبيرة عبر نظام تقنيّ سهل الاستخدام، كما تَعِد عملته الأساسية STARS بتأكيد مكانتها كلاعبٍ مؤثر في قطاع الكريبتو بفضل المنصة المركزية للمشروع الخاصة برهن عملات الميم.



ويُركز المشروع على فكرة بسيطةٍ لكنّها مبتكَرة: فمع ازدياد أعداد المستثمرين ممّن يقومون برهن عملات الميم الخاصة بهم عبر منصة Meme Vault، يُرجّح أن ترتفع قيمة عملة STARS وتنمو استخداماتها الوظيفية بشكلٍ كبير؛ ولا يتيح هذا النهج الفريد للمستخدمين تيسير عملية الرهن فقط، بل يربط بين عملة STARS وعملات الميم الرائجة الأخرى، ما يعود بالفائدة على كلا الطرفين.



كذلك يمكن لمستثمري STARS الاستفادة من هذا النظام التقني بطريقتين: كسبُ مكافآت الرهن برهن عملات STARS، والوصول إلى مجموعةٍ كبيرة من خيارات رهن عملات الميم المختلفة عبر منصةٍ واحدة.



وقد جذب اكتتاب عملة هذا المشروع بالفعل اهتمام المستثمرين بشكلٍ كبير كما يشهد جمعُه أكثر من 450,000$ في مرحلته الأولى على نجاحه بذلك؛ ويشير هذا النجاح المبكّر إلى انجذاب المستثمرين لفكرة المشروع المتمثلة بنظام تقنيّ متكاملٍ لرهن عملات الميم.



أخيراً، لا يسعى هذا المشروع -الذي يوفر حل رهنٍ متكاملٍ وميسّرٍ- لتقديم عملة ميم عادية، بل يهدف لإثبات مكانته كأحد الدعائم المهمة لاقتصاد عملات الميم بكامله.



انضموا لمشروع All-Stars للمشاركة في تغيير وجه قطاع رهن عملات الميم بشراء عملة STARS.

عملة The Meme Games: مواصلة الأجواء الحماسية للألعاب الأولمبية في قطاع الكريبتو

مع اختتام أولمبياد باريس وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، يسعى مشروع MGMES الجديد لمواصلة أجواء الحماس، ما جذبَ اهتمام مجتمع الكريبتو بسبب إطلاق اكتتاب عملته بالتزامن مع الفعاليات الرياضية العالمية، ولم تقتصِر إنجازات هذا المشروع على جذب تغطيةٍ إعلاميةٍ واسعةٍ وحسب، بل نجَح بجمع مبلغٍ لافتٍ قدره 360,000$ حتى الآن.



لا تقتصر ميزات هذا المشروع على توقيته الذكي، بل يوفر عملةً حازت لقب "العملة الرسمية للألعاب الأولمبية" في أوساط مجتمع الكريبتو، كما يستفيد من الحماس الكبير حول الأولمبياد باستضافة فعاليةٍ رياضيةٍ طريفة، حيث يمكن لمالكي عملته الأساسية المراهنة على الفائز بسباق جري افتراضيّ لمسافة 169 متراً تتنافس فيه شخصيات عملات ميم شهيرة، وهي عملات DOGE وPEPE وDogwifhat وBrett وTurbo، وسيتم منح أصحاب الرهانات الرابحة مكافأةً قدرها 25% من العملات التي قاموا بشرائها ضمن الاكتتاب. لا يُسهم هذا النهج المبتكَر بمواصلة الأجواء التنافسية فقط، بل يضفي ميزة الطرافة والتفاعل المرح على قطاع استثمارات العملات الرقمية الذي يتسم غالباً بالجديّة.



أخيراً، وسط انتشار مشاعر الكآبة بسبب اختتام الأولمبياد، يوفر مشروع Meme Games لأنصار الكريبتو طريقةً طريفةً لمواصلة أجواء المنافسة؛ وبفضل الاكتتاب الناجح والجهود التسويقية المبتكَرة، يَعِد مشروع Meme Games بالتألق في قطاع عملات الميم الزاخر بالمشاريع، ولا يقتصر على الاستفادة من الهوس بالألعاب الأولمبية، بل يوفر فعاليةً رياضيةً مثيرةً للحماس يُرجَّح أن تجذب تفاعلات المستثمرين لمدة طويلةٍ بعد اختتام أولمبياد باريس.

انضموا لمشروع Meme Games بشراء عملة MGMES والمراهنة على الشخصية الرابحة لزيادة عملاتكم بنسبة 25%. سارعوا إلى المشاركة في السباق الآن.

عملة PlayDoge: عملة لعبة جديدة وطريفة من نموذج اللعب من أجل الكسب ما تزال في مرحلة الاكتتاب

مع تراجع نمو قيمة عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)، لفتت عملة PlayDoge الجديدة أنظار مجتمع الكريبتو، ونجح مشروع عملة الميم المبتكرة هذه بجمع مبلغٍ لافتٍ قدره 6 مليون دولار ضمن اكتتابه، ما يعكس اهتمام المستثمرين الكبير به.

ويتميز مشروع PlayDoge بجمعِهِ -بشكلٍ ذكيٍّ- بين الحنين لألعاب الماضي وتقنية البلوكتشين، ويركز هذا المشروع على لعبةٍ من نموذج اللعب من أجل الكسب (P2E) تُحاكي لعبة حيوانات تاماغوتشي الأليفة التي لاقت رواجاً كبيراً في التسعينيات؛ وقد جذب هذا النهج المبتكَر المستخدمين ممّن ولدوا في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، ويشكّل هذا الجيل الآن جزءاً مهماً من مجتمع الكريبتو.



ويتيح تطبيق PlayDoge للمستخدمين رعاية جروٍ افتراضيّ في تجربةٍ تشبه لعبة تاماغوتشي التقليدية، ويتعيّن على اللاعبين إطعامُ وتسلية ورعاية حيوانهم الرقمي الأليف، وتُضفي تقنية البلوكتشين ميزةً إضافيةً لنمط اللعب المألوف؛ ويمكن للاعبين الذين يتفوّقون في رعاية حيواناتهم ويتمكنون من تسلق قوائم الصدارة كسب عملات PLAY، ما يوفر نظام مكافآتٍ فريداً من نوعه.



جَذبَ هذا المزيج الفريد بين الحنين للماضي والتقنية المتطورة اهتمام المستثمرين، فيما تعاني DOGE للحفاظ على زخمها. ويعكس نجاح اكتتاب هذه العملة الطلب المتزايد على عملات الميم التي توفر استخداماتٍ وظيفيةً ملموسةً، ولا تقتصر على المضاربة.



كما يوفر نهج المشروع الذي يُركز على المجتمع ويستفيد من الحنين إلى الماضي أساساً قوياً لنموّه؛ ومع ازدياد رواج منصة المشروع لدى المستخدمين ممّن كانوا أطفالاً في التسعينيات، يُرجّح أن تزداد تفاعلات المستخدمين ويرتفع الطلب على عملته الأساسية. وعليه، تمتلك عملة PlayDoge إمكانات منافسة عملات الميم الراسخة وتغيير وجه قطاع الكريبتو على وجه الإجمال.



كذلك قد يوفر نجاح هذا المشروع معايير جديدةً للاستخدامات العملية والتفاعلات في قطاع عملات الميم، ما يعطي فكرةً حول مستقبل ألعاب البلوكتشين وتجربة امتلاك الألعاب الرقمية الأليفة.



استعيدوا ذكريات الطفولة واكسبوا مكافآتٍ بعملات رقمية عن طريق الانضمام لمشروع PlayDoge الآن ورعاية كلب افتراضي للمساهمة في نجاح المشروع

عملة Shiba Shootout: عملة ميم تحمل سمة الغرب الجامح، وتتيح لكم المشاركة في إدارة المشروع

يسعى مشروع SHIBASHOOT لإعادة رسم ملامح قطاع العملات الحاملة لشعار كلب شيبا إينو بنهجه المبتكر الذي يُركز على التفاعل المجتمعيّ وفرص الربح الكثيرة.

ونجَح اكتتاب هذا المشروع الذي يحمل سمة الغرب الجامح بالفعل بجمع مبلغٍ لافتٍ قدره 1 مليون دولار، ما يعكس الاهتمام القويّ للمستثمرين.



ويركّز هذا المشروع على نظام الحوكمة الخاص به (Token Governance Roundup)، والذي يُمكّن المستثمرين من التصويت على القرارات المهمّة للمشروع، ما يعكس نمط الحياة الديمقراطي للغرب الجامح، وتضمَن هذه الميزة الفريدة تميّز عملة SHIBASHOOT عن العملات السابقة والمنافسة.



من جهةٍ أخرى، لا تقتصر ميزات المشروع على الحوكمة، بل يوفر نظاماً تقنياً ذا فرص كسب متنوّعةٍ -مثل لعبةٍ من نموذج اللعب من أجل الكسب ومكافآت الرهن واليانصيب المثير للحماس Lucky Lasso Lottery- ما يمنح المستثمرين عدة طرقٍ لزيادة عملات SHIBASHOOT في رصيدهم والتفاعل مع المجتمع.

في ذات المنحى، خصّص المشروع جزءاً من عوائد اليانصيب لدعم أعمالٍ خيريةٍ وقضايا نبيلة؛ بحيث يضيف هذا الجمع بين إمكانات كسب الأرباح والمسؤولية الاجتماعية ميزةً أخرى تجذب المستثمرين ممّن يمتلكون وعياً مجتمعياً راقياً. ويلقى المشروع رواجاً متزايداً، ما يؤكّد امتلاكه إمكانات ريادة قطاع عملات الميم دائم التطوّر.



أخيراً، وبالنظر لتركيز المشروع على التفاعل المجتمعيّ وتوفيره فرص كسب عديدة، يقدم Shiba Shootout نظاماً تقنياً قوياً قد يسمح له بالتفوّق على العملات السابقة الحاملة لشعار شيبا إينو.



استعدوا لصدارة قطاع الكريبتو بالانضمام لمشروع Shiba Shootout والمشاركة في حوكمة مشروع الغرب الجامح ضمن قطاع التمويل اللامركزي (DeFi)

عملة Sponge V2: نسخة جديدة من عملة الميم SPONGE تَعِد بتحقيق نجاحات أكبر

يعتمد فريق مشروع عملة سبونج (Sponge-SPONGE) على نجاحها اللافت -حيث حققت مكاسبَ ضخمةً في عام 2023 رغم تراجع أداء القطاع حينها- لإطلاق نسخةٍ جديدة وطمُوحةٍ تحمل اسم SPONGEV2.



ويَعِد هذا الإصدار الجديد بتعزيز تجربة عملات الميم عن طريق إطلاق لعبة سباق جذابةٍ تحمل شعار سبونج بوب، ما يُضفي ميزات المتعة والاستخدامات الوظيفية على النظام التقني للمشروع؛ وتتميز عملة Sponge V2 بنموذج الرهن من أجل الربط (stake-to-bridge) المُبتكَر والمُصمَّم لتوفير الفائدة لمالكي العملة الأصلية SPONGE والمُستثمرين الجدد.



ويمكن للمستثمرين الحصول على عملات النسخة الجديدة SPONGEV2 بشراء عملات SPONGE ورهنها ليتم حجز الكم نفسه من عملات النسخة الثانية؛ ويضمن هذا النهج الذكي تواصل الطلب على العملة الأصلية إلى جانب دعم إمكانات نمو العملة الجديدة. وفورَ بيع كافة عملات SPONGE، سيتم إطلاق عملة SPONGEV2 رسمياً، وسيتم منح المستثمرين عملاتهم الجديدة مع مكافآت الرهن التي سيتم توزيعها خلال أربع سنوات.



كذلك يقوم النظام التقني للمشروع بربط الإصدار القديم والجديد من عملة SPONGE لتحقيق الفائدة لكليهما، ما قد يعود بالفائدة على كافة المشاركين، كما يُساعد عنصر اللعب بزيادة جاذبية المشروع، ما قد يجذب مُستخدمين كثيرين لا يقتصرُ عددهم على المتحمّسين للعملات الرقمية التقليدية.

ومع ترقب مجتمع الكريبتو إطلاق النسخة الثانية Sponge V2، يعكس المشروع تطوّر عملات الميم بجمعه بين الترفيه والاستخدامات الوظيفية والبيانات المالية المبتكرة.



انضمّوا لحالة الهوس بعملة SPONGEV2 عن طريق رهن عملات SPONGE الآن لضمان حصتكم في الارتفاعات المرتقَبة لعملات الميم

ختاماً

يبدو أن قطاع عملات الميم يمر بتحولاتٍ كبيرة، حيث تكافح العملات القديمة للحفاظ على قيمتها، بينما تلقى العملات الجديدة التي ما تزال في مرحلة الاكتتاب رَوَاجاً كبيراً لأسباب وجيهة، فلم تَعُد عملات الميم العادية الحاملة لشعار الكلاب تجذب المستثمرين ممّن يبحثون عن الابتكار والتفاعل الإيجابي والاستخدامات الوظيفية الملموسة، ولا يعتمد نجاح اكتتابات هذه العملات على الضجّة والجَلبة فقط، بل إنها تعكس تطوّر مجتمع الكريبتو المتطلع لميزاتٍ جديدة لعملات الميم.



ولم تَعُد الشخصيات الشهيرة والطريفة والحملات التسويقية الذكية ميزاتٍ كافيةً لرفع قيمة العملات، بل تسعى هذه المشاريع الجديدة للاستفادة من عناصر أكثرَ أهميةً، مثل الحنين للماضي والألعاب وحوكمة المجتمع وغيرها. ولا تتطلع هذه المشاريع لجذب الاستثمارات فقط، بل إنها توفر لكم تجربةً جذابةً ومكافآتٍ إلى جانب ميزاتٍ إضافيةٍ لامتلاك العملة، ما يُضفي ميزاتٍ مُبتكرةً ومثيرةً للحماس على قطاع عملات الميم.



بحلول عطلة نهاية العام الحالي، قد يشهد هذا القطاع تحولاتٍ كبيرةً وشاملة، لذا يجدر بالعملات القديمة الرائدة الحاملة لشعار الكلاب توخّي الحذر بسبب ظهور عملاتٍ جديدة وطموحةٍ بميزاتٍ جديدة ومبتكرة.



أسئلة شائعة

ما هي بيتكوين؟

بيتكوين هي أقدم وأشهر عملة رقمية تم تطويرها عام 2009 من قبل أشخاص مجهولي الهوية اتخذوا اسم ساتوشي ناكاموتو (Satoshi Nakamoto)، وتُمثل هذه العملة مخزناً رقمياً للقيمة ووسيلةً لتداولها.



هل تُعَد العملات الرقمية مشروعة؟

يختلف الوضع القانوني للعملات الرقمية من بلد لآخر، حيث تسمح بلدانٌ كثيرةٌ باستخدامها وتداولها، بينما تفرض دولٌ أخرى قيوداً أو تحظرها بشكلٍ كامل. يجدر بكم التحقق من القوانين الخاصة بهذه العملات في البلد الذي تقيمون فيه قبل الاستثمار فيها.



كيف يمكنني شراء العملات الرقمية؟

يمكنكم شراء العملات الرقمية عبر منصات تداول الكريبتو التي تتيح لكم مبادلة العملات العادية بالعملات الرقمية المختلفة، ومن بين منصات التداول الرائجة: كوينبيس (Coinbase) وبينانس (Binance) وكراكن (Kraken).



ما هي محافظ الكريبتو؟

محافظ الكريبتو هي محافظ رقمية تقوم بحفظ مفاتيح التشفير التي تتيح لكم الوصول لعملاتكم الرقمية، ويوجد نوعان من هذه المحافظ: محافظ برمجية (أو المحافظ الساخنة) ومحافظ الأجهزة (أو المحافظ الباردة).



ما هي العملات البديلة؟

العملات البديلة هي كافة العملات الرقمية ما عدا بيتكوين، ومنها عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) ولايتكوين (Litecoin-LTC) وريبل (Ripple-XRP)، وتسعى العديد من العملات البديلة لتحسين تقنية بيتكوين أو توفير استخداماتٍ وظيفيةٍ محدّدة.



كيف يتم فرض ضرائب على العملات الرقمية؟

تختلف الضرائب المفروضة على العملات الرقمية من بلد لآخر، حيث تخضع مكاسب تداول هذه العملات في بلدان كثيرة لضريبة الأرباح الرأسمالية، بينما تتعامل معها بلدانٌ أخرى كأصولٍ مملوكةٍ أو سلع أساسيةٍ لأغراض ضريبية.



ما هي العقود الذكية؟

العقود الذكية هي عقودٌ ذاتية التنفيذ، حيث يتم تضمين بنود الاتفاق مباشرةً في برمجيتها لتقوم تلقائياً بإنفاذ هذه البنود لدى تلبية شروطٍ محددة مسبقاً.