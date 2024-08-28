Ooredoo تنجح باستحداث محطات خلوية متنقلة في قطاع غزة

وطن: باشرت شركة Ooredoo بتنفيذ مشروع استحداث محطات خلوية متنقلة في قطاع غزة، والتي ستسمح للشركة بالاستجابة السريعة والفاعلة للحاجة الكبيرة لخدمات الاتصال في قطاعنا الحبيب على اعتبار أن الشركة ستكون قادرة على نقل هذه المحطات لأي مناطق تقع أو ستصبح خارج إطار التغطية نتيجة تدمير محطات الاتصالات الثابتة جراء العدوان المتواصل على القطاع.

وجاء استحداث هذه المحطات بعد جهود مضنية بذلتها الشركة لتصنيع وتجهيز هذه المحطات وفق أفضل المعايير الدولية، والتي ستقوم بتقديم خدمات أكثر انتشارًا تحديدًا في أماكن النزوح التي تشهد اكتظاظًا كبيرًا.

وتعقيبًا على هذا المشروع قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo د. سامر فارس: "في ظل الأوضاع المعقدة التي يشهدها قطاع غزة منذ قرابة العام ونحن نبذل كل جهد للمحافظة على ديمومة الشبكة وقدرتها على خدمة جميع مشتركينا وأهلنا في قطاع غزة، ومن هنا جاءت مبادرة Ooredoo بإمداد القطاع بمحطات خلوية متنقلة قادرة على ضمان ديمومة الشبكة وتغطيتها لجميع مناطق القطاع وتقديم خدمة اتصال بجودة أعلى وبالذات في ظل تجمع أعداد كبيرة من المشتركين والمواطنين في مناطق جغرافية محدودة".

واختتم د. فارس حديثه: "إن هذه المبادرة تأتي ضمن التزامنا الدائم بخدمة مشتركينا في كافة الظروف وتطلعنا لدور ريادي في تخفيف معاناة أهلنا في القطاع، ومساعدتهم على البقاء على تواصل دائم، آملين أن تنجلي هذه الغمة عن أهلنا في قطاع غزة وأن ينعموا بحياة كريمة آمنة".

تجدر الإشارة أن شركة Ooredoo منذ بداية الحرب عملت على عدد من برامج المساهمة المجتمعية الموجهة إلى مختلف فئات الشعب في قطاع غزة. ووفرت العديد من الحزم المجانية المتتالية لمشتركيها. كما أن طواقم الشركة تعمل على مدار الساعة هناك ورغم شح الإمكانيات للحفاظ على مستوى عالٍ من خدمة المشتركين والحفاظ على الشبكة فعالة، وتقديم كل الخدمات المتعلقة بالشرائح وتوفير الأرصدة في الأسواق في مختلف مناطق قطاع غزة.