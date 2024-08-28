اكتتاب عملة Pepe Unchained يكسر حاجز 9 مليون دولار، وأحد المحللين يتوقع لها انطلاقة صاروخية

تمكنت عملة Pepe Unchained -عملة الميم الأحدث والأكثر شعبيةً على وسائل التواصل الاجتماعي- من جمع أكثر من 9 مليون دولار خلال طرحها الأولي (ICO). ويتزاحم المستثمرون للانضمام مبكراً إلى هذا المشروع في ضوء توقعات أحد المحللين بأن تشهد عملة Pepe Unchained (PEPU) انطلاقةً صاروخيةً عند إطلاقها رسمياً في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام.

مشروع Pepe Unchained يخطط لإطلاق حل طبقة ثانية فائق السرعة لعملات الميم

يجتذب مشروع Pepe Unchained قدراً كبيراً من الاهتمام حالياً بفضل الجديد الذي تقدمه هذه العملة التي تتخذ من الضفدع رمزاً لها، وهو حل الطبقة الثانية الخاصّ بها Pepe Chain.

ولكي نفهم ماذا يعني حلّ الطبقة الثانية (Layer-2) في البلوكتشين يمكننا تشبيهه بالطريق السريع، فهو يجعل من المُعاملات أسرَع وأرخص بفارقٍ واضح.

مع ذلك، فإن حلّ الطبقة الثانية من Pepe Unchained يتفرّد عن سواه بكونه مصمّماً خصيصاً لعملات الميم. وتزعم الورقة البيضاء للمشروع أن شبكة بلوكتشين الخاصة بالمشروع ستكون أسرَع بمئة مرّةٍ من بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum)، وبرسوم مخفّضةٍ جداً. كذلك، نجدُ ربطاً فورياً بين بلوكتشين إيثيريوم وشبكة Pepe Chain، إلى جانب متصفح البلوكتشين الخاص بالمشروع، مع القدرة على معالجة عددٍ هائلٍ من المعاملات في الوقت نفسه.

ليس هذا فحسب، فمشروع Pepe Unchained يقدم أيضاً بروتوكول الرهن لعملته الأساسية PEPU، والذي يتيح لمالكي عملة PEPU رهنَ عملاتهم وكسب عوائدَ سنويةٍ بنسبةٍ تُقدَّر بنحو 219%؛ وقد تم رهن أكثر من 731 مليون عملة PEPU حتى الآن، حتى قبل أن يتم إطلاق العملة للتداول في السوق.

وبالتالي، يجعل هذا المزيج من الطموح المتعلق بالاستخدامات المتقدمة التي يوفرها حلّ الطبقة الثانية ومكافآت الرهن السخية عملة Pepe Unchained حديثَ الساعة على منصتي X (تويتر سابقاً) وريديت (Reddit).

أحد المحللين يتوقع نجاحاً باهراً لعملة PEPU بعد جمعها 9 مليون دولار خلال الطرح الأولي

من الواضح أن مشروع Pepe Unchained لا يبدو مجرّد صيحةٍ عابرة؛ فنجاحه بجمع أكثر من 9 مليون دولار في مرحلة الاكتتاب يُثبت تمتعه بالأسس التي تستحق هذه الإثارة.



ويمكن للمستثمرين الأوائل الحصول على عملات PEPU بسعر 0.0091996$ لكلٍّ منها، لكنّ هذا السعر لن يكون بهذا الانخفاض إلى الأبد، بل سيرتفع بمرور مراحل الطرح الأولي للعملة، ما سيمنح المستثمرين الأوائل أفضليةً محتملةً قبل إدراج العملة في منصات التداول اللامركزية (DEX). ومع ذلك، فالإثارة لا تقتصر على الطرح الأوليّ للعملة.



https://youtu.be/J_6-lWak2_g



يبدو محلل الكريبتو ClayBro -الذي يتابعه أكثر من 130,000 شخصٍ على يوتيوب- متفائلاً بشأن Pepe Unchained، فهو يتوقع ارتفاع سعرها بمقدار 100 ضعفٍ بعد إطلاقها للتداول العام، كما نجد مجموعةً من العوامل التي تدفع ClayBro إلى هذا التفاؤل، منها الطرح الأوليّ الناجح حتى الآن للعملة، وخطط تقديم حلّ الطبقة الثانية، ونظام الرهن الذي يوفر نسباً مرتفعةً من العوائد السنوية.



بالإضافة إلى ذلك، يعتقد ClayBro أن Pepe Unchained قد تستفيد من العودة المتوقعة لصغار المستثمرين بأعدادٍ كبيرة خلال دورة السوق الصاعدة التالية، وقد لاقى هذا التوقع الإيجابيّ للسعر استحساناً كبيراً من المستثمرين الأوائل.



تجدر الإشارة أيضاً إلى أن قناة تيليجرام الخاصة بمشروع Pepe Unchained تضم الآن أكثر من 5,500 متابعٍ ممّن يتشاركون الصور الطريفة ويناقشون إمكانات المشروع.

هل يمكن لحل Pepe Chain الهيمنة على سوق حلول الطبقة الثانية؟

أصبحت شبكات الطبقة الثانية (Layer-2) واحدةً من المواضيع الحاضرة بقوة في عالم الكريبتو هذا العام، وهنالك الآن ما يزيد على 36 مليار دولار محجوزةً في النظام التقني لحلول التوسّع هذه، والتي تتميز بالسرعة وانخفاض التكلفة. وتحتل بلوكتشين Arbitrum الصدارة في هذا المجال بـ 14.8 مليار دولار، تليها بلوكتشين Base بـ 6.2 مليار دولار.

وفي كل شهر تقريباً يظهر حلٌ جديدٌ من حلول الطبقة الثانية لينافس على ريادة هذا المجال، إلا أن ما يقدمه مشروع Pepe Unchained يبقى مختلفاً. فبدلاً من السباحة مع التيار، يقدم هذا المشروع -الذي يتخذ من الضفدع شعاراً له- نفسَه كجهدٍ متميزٍ من خلال التركيز على عملات الميم فقط. ويبدو الأمر أشبه ببناء ملعبٍ لأكثر العملات طرافةً (عملات الميم)، وهي فكرةٌ قد تحصد نجاحاً لا يصدق. فمن خلال إنشاء شبكة بلوكتشين من الطبقة الثانية لهذه العملات، قد تصبح Pepe Chain الوجهةَ المفضلة للمطوّرين والمتداولين على حدٍّ سواء، ولكم أن تتخيلوا شبكة بلوكتشين تكون فيها رسوم الغاز شبه معدومةٍ عملياً!

أمّا بالنسبة لمتداولي عملات الميم، فسيكون هذا الأمر رائعاً؛ وبالنسبة للمطوّرين، يمكن أن تكون Pepe Chain منصة الإطلاق المنشودة والبيئة التي تُمكّنهم من إنشاء عملات الميم في وقتٍ قصيرٍ جداً بعيداً عن تعقيدات شبكات البلوكتشين الأخرى.



بفضل كلّ ما تقدّم ذكره، لاقى اكتتاب عملة Pepe Unchained نجَاحاً متميزاً، وفي حال تمكّن مطوّرو المشروع من الحفاظ على هذا الزخم، فسيكون لعملة الميم هذه قصةٌ أخرى من قصص النجاح.



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