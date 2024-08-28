4 شهداء بقصف الاحتلال على مركبة في طريق دمشق بيروت

وطن: استشهد 4 مواطنين جراء هجوم نفذته طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على سيارة مدينة أثناء عبورها نقطة تفتيش قرب الحدود السورية اللبنانية.

وقال مسؤول محلي، لمحطة إذاعية سورية إن مركبة تعرضت للاستهداف صباح اليوم الأربعاء على الطريق بين دمشق وبيروت، مما أدى إلى استشهاد 4.

وذكرت القناة الـ12 العبرية، أن 3 من الشهداء ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي في حين ينتمي الرابع لحزب الله.

ولم يصدر أي تعليق بعد من حزب الله أو حركة الجهاد الإسلامي، كما لم يصدر تعليق من إسرائيل بعد بشأن الواقعة.

وتشن إسرائيل هجمات بين الحين والآخر على فصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان وسوريا ونقاط عسكرية تابعة لجيش النظام السوري منذ عام 2011.

المصدر : الجزيرة + وكالات