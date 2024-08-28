المقاومة تكبد الاحتلال قتلى في غزة وعشرات الشهداء بغارات جديدة

وطن: أعلنت المقاومة اليوم الأربعاء أنها قنصت وقتلت جنودا إسرائيليين في عمليات ضد القوات المتوغلة جنوب مدينة غزة، في حين أوقع القصف الإسرائيلي على القطاع عشرات الشهداء منذ فجر اليوم الأربعاء.

فقد قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عبر تطبيق تليغرام إن مقاتليها قنصوا جنديين إسرائيليين بينما كانا يتحصنان في مبنى جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أن مقاتليها فجروا عبوة بآلية عسكرية إسرائيلية في حي الزيتون وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي عملية أخرى، قالت السرايا إنها فجرت عبوة برميلية مزروعة مسبقا في آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة جنوبي حي تل الهوى بمدينة غزة أيضا.

في السياق، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء الاشتباكات في حي الزيتون.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي برتبة رقيب أول في الكتيبة 932 بلواء "ناحال" خلال معارك جنوبي قطاع غزة.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، قُتل 339 جنديا وأصيب 2259 منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقُتل خلال أسبوع ما لا يقل عن 8 جنود إسرائيليين في كمائن واشتباكات مع المقاومة في محاور القتال في حي الزيتون بمدينة غزة وفي وسط القطاع وجنوبه.

وتستمر الاشتباكات بين المقاومة في عدة محاور، أبرزها خان يونس ورفح في جنوبي القطاع، ودير البلح في وسطه، وبعض أحياء مدينة غزة بشماله.

في غضون ذلك، تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بلا توقف ليلا ونهارا.

وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر بالقطاع وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و131 مصابا خلال 24 ساعة.

وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 40 ألفا و534 شهيدا و93 ألفا و778 مصابا.

وكان القصف الإسرائيلي على القطاع خلف أمس ما لا يقل عن 40 شهيدا معظمهم نساء وأطفال.

المصدر : الجزيرة