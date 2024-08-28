الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب اليوم 4 مجازر بحق العائلات في القطاع وعدد الشهداء اكثر من 40 الفا

وطن: نشرت وزارة الصحة في غزة معطيات جديدة بشأن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، معلنةً ارتفاعها إلى 40534 شهيداً و93778 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ورصدت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم الـ327 من العدوان ارتكاب الاحتلال 4 مجازر ضد العائلات، وصل منها إلى المستشفيات 58 شهيداً و131 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنّ عدداً من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

عدوان على مناطق مختلفة

استشهد 5 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في الزوايدة، وسط قطاع غزة.

وفي ذات السياق قصفت مسيّرة إسرائيلية مجموعة من الأشخاص أمام مدرسة "المنفلوطي" في دير البلح، وسط قطاع غزة ما دى الى ارتقاء 8 شهداء، كما جُرح آخرون في قصف مدفعي على منطقة أبو عريف.

وتعرّض مدخل شارع الدعوة شمال شرقي مخيم النصيرات، وسط القطاع، لقصف مدفعي إسرائيلي.

واستشهد مواطنان في قصف منزل في حي الأمل شمالي غربي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفاد به المراسل.

وفي مدينة غزّة، أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية من نوع "أباتشي" النار على المناطق الشرقية للمدينة، وتعرّضت المناطق الجنوبية الغربية للمدينة لقصف مدفعي.

و دمر الاحتلال مباني سكنية في المناطق الجنوبية الشرقية من حي الزيتون، حيث وقعت إصابات من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً قرب مسجد بلال بن رباح.

وطال قصف مدفعي إسرائيلي حي الشيخ عجلين، ومحيط الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة.

وفي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ارتقى 5 أفرادٍ من عائلة واحدة في قصف الاحتلال على منزلهم.

172 صحافياً شهيداً

وفي ظل حرب الإبادة الجماعية الممنهجة والمستمرة منذ نحو 11 شهراً، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 172، وذلك بعد ارتقاء الصحافي محمد عبد الفتاح عبد ربه، شهيداً نتيجة استهدافه في غارةٍ إسرائيلية.

ودان المكتب الاعلام الحكومي في غزة بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال للصحافيين، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحافي في العالم بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه.

المصدر:"الميادين"