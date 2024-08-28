زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: جميعنا نتأرجح بين اليأس والتمنّي بإنهاء هذا العدوان على غزّة، وأعيننا قلقةٌ على الضفّة الغربي

مرّ خمسة عشر يومًا من الشهر الحادي عشر لهذا العدوان الغادر الفاشي لم أسجّل فيهم يومياتي وملاحظاتي، وذلك بالرغم من اكتظاظ تلك الأيام بأحداثٍ ومآسٍ متلاحقة ومتشابهة على كافة الصعد عسكريًا وسياسيًا واجتماعيًا، وبرغم ما يؤلمني أيضًا من حالة الإحباط واليأس التي تستولي على الناس كُلّما فشلت جولة من جولات المفاوضات للوصول إلى أيّ اتفاقٍ من شأنه إيقاف هذا العدوان. فالحقيقة أنّني، ورغم حجم الكوارث، لم أتحمّل ولم أجرؤ على كتابة المشهد المتكرّر يوميًا، وما نعيشه من حالة الخوف والذعر بين القذيفة والصاروخ سواء من الاستهداف المباشر المقصود أو العشوائي حيث كليهما نتيجته واحدة؛ المزيد من الدمار والمزيد من الضحايا فوق الأرض وتحت الأنقاض.

فمن الناحية الأمنية، ما زال قطاع غزة تحت مرمى نيران القصف البريّ والبحريّ والجويّ دون استثناء أيّة منطقةٍ شمالًا أو جنوبًا أو في الوسط. في رفح، ما زال الجيش الصهيوني يقوم بعملياته هناك ولم ينسحب منها، فبعد أن كانت تُعدّ منطقةً إنسانيةً آمنة تحوّلت بين عشيّة وضُحاها إلى منطقة قتالٍ ساخن لا أمان فيها، ودمّر العدو كافّة البنى التحتية والمنشآت والأبراج والبيوت والأسواق داخل المدينة ومُخيّماتها شرقًا وغربًا.

في نفس الوقت، يستمرّ الجيش الصهيوني بعمليّاته بقصف كافة المناطق في خانيونس؛ أحياءها وقُراها خصوصًا في المنطقة الشرقية ووسط المدينة، كما ضاقت المساحة الآمنة إنسانيًا صوب البحر. ومن جهة ثالثة، ما زال الناس في مدن ومخيمات المنطقة الوسطى يعيشون حالةً من الذعر والخوف من توغّل الجيش الصهيوني أكثر في دير البلح والتي نزح إليها معظم الناس من رفح وخانيونس مؤخّرًا بالإضافة لأهالي غزة وشمالها الذين أُجبروا على النزوح إليها سابقًا. هذا في حين لم يتوقف القصف برًّا وجوًّا على مدينة غزة وشمالها في استهدافاتٍ يوميةٍ طالت مراكز الإيواء (المدارس) وشققًا سكنية، أمّا جنوب مدينة غزة شرقًا وغربًا فما يزال منطقة عملياتٍ تحت مرمى القصف ليلًا ونهارًا، ويسقط يوميًا عشرات الشهيدات والشهداء بحيث سجّلت الإحصائيات فقدان نحو خمسين ألفًا من الرجال والنساء والأطفال، وكذلك بلغت أعداد الجريحات والجرحى نحو مائة ألف، كُلّهم ضحايا لهذا العدوان الهمجي.

كُلّ هذا يحدث في قطاع غزّة، وأعيننا قلقةٌ كذلك على الضفّة الغربية، حيث تكرار العدوان كلّ يوم على كافة مدن ومخيمات الضفّة في طولكرم وطوباس ونابلس وجنين، وأيضًا اقتحام المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى في ظل حماية الجيش، وسقوط عشرات الشهداء خلال هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يُبشّر بأيّ رؤيةٍ سياسيةٍ إيجابية في المدى المنظور لوقف هذه الحرب المسعورة خصوصًا مع التحريض الواسع من قبل قادة الحرب الصهاينة ضدّ شعبنا في الضفة الغربية، والدعوة إلى تهجيرهم وتدمير البّنى التحتية كما حدث في قطاع غزة.

منذ السابع من أكتوبر 2023 ونحن نُباد ونُطرد من بيوتنا وأراضينا الفلسطينية، وأنظمة العالم تتفرّج على ما يدور من مذابح دون أن تتقدّم خطوةً واحدةً لإدانة قادة الحرب الصهاينة على ما اقترفوه من جرائم الإبادة الجماعية وخرق كافّة قوانين حقوق الإنسان الدولية والإنسانية، ومن ثمّ الاكتفاء فقط على المستوى السياسي بمطالبة ومناشدة قادة الحرب الموافقة على اتفاقٍ مؤقتٍ جوهره ليس إنسانيًا إزاء أهالي قطاع غزة، بل هدفه الإفراج عن الأسرى الصهاينة، لأنّه وباختصار، كُلّ الأنظمة الشريكة في هذا العدوان عسكريًا وسياسيًا والداعمة أيضًا غرضها واحدٌ وهو القضاء على تيّارات المقاومة حماس وشركائها.

خلال اتصالاتي اليوميّة مع الصديقات والزميلات يدور نفس التساؤل حول متى سينتهي كُلّ ذلك. لقد تعبنَ من حياة التشرّد في الخيام، والمشكلة القائمة حاليًا أنّ من غادرن وغادروا مدينة غزة وشمالها في الشهور الأولى للعدوان بحثًا عن النجاة من جحيم التوغّل البرّي والقصف والدمار، باتوا اليوم يرجون من الله أنّ يتمّ الاتفاق بأيّ طريقة ليعودوا إلى بيوتهم أو بقايا بيوتهم أو حتى في خيمةٍ على أنقاضها، فلم يعد العيش في أماكن النزوح مُحتملًا، ولم يعد فقدان الحاجات الأساسية مُحتملًا خصوصًا مواد النظافة الشخصية والمنزلية. تشكو قريبتي النازحة في الجنوب من عدم توفّر الصابون لغسل الأيدي والشامبو وسائل الجلي وأيضًا مسحوق أو سائل الغسيل، فقد بات الناس يضطرّون لاستخدام مواد رديئةٍ وفي نفس الوقت باهظة الثمن، تقول لي "تصوري قطعة الصابونة الصغيرة بعشرين شيكل (5.4$) والشامبو صناعة محلية الله بيعلم من شو مركّبينه العبوة 700 مل ب 120 شيكل (32.7$)".

صفحات وسائل التواصل الاجتماعي مملوءة بالسخط والإحباط من أيّة إمكانية لإنهاء هذا العدوان، خصوصًا مع تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، ومما يبعث على الأسى والأسف في آن هي الدول العربية الصامتة بل والداعمة لحكومة الحرب الصهيونية، الأمر الذي يُعمّق الشعور لدى الناس بأنّ الشعب في قطاع غزة وفي الضفة الغربية قد بات متروكًا ليحترق في جحيم العدوان الفاشي، ويزداد السخط كذلك على الدول التي تدعم دولة الاحتلال وتمدّها بالأسلحة الفتّاكة مثل أمريكا وباقي الدول الأوروبية.

وفي نفس الوقت الذي يتسلل اليأس إلى نفوس الناس، إلّا أنّهم يغالبون ضعفهم وعجزهم ويأملون وهم ينتظرون يوميًا أنّ يتم الاتفاق كي يستطيعوا إكمال حياتهم بصورة مقبولة إنسانيًا ولو بالحدّ الأدنى، كما عبّرت إحدى الصديقات أثناء مكالمةٍ هاتفية عندما قلت لها توقّعي بإنّه لن يكون هناك أيّ اتفاقٍ قريبٍ منصفٍ لشعبنا، فردّت عليّ قائلة "خلينا نحلم بأنّه في اتفاق وإننا راجعين على غزّة ولو بالكذب، أحسن ما نفقع ونموت"، ولسان حال الناس في الضفّة ألّا يتطوّر العدوان ضدّهم كما حدث في قطاع غزة.

زينب الغنيمي، من مدينة غزة تحت القصف والحصار