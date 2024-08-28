شركة كهرباء القدس تُعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة بيت لحم
28.08.2024 01:19 PM
وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي يوم الاربعاءالخميس الموافق 29/8/2024 من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، عن المناطق التالية في محافظة بيت لحم:
تقوع ، شرفة تقوع ، تقوع الارزة ، المنيا ، كيسان ، الرشايدة ، بئر مياه الرشايدة والمناطق المحيطة
تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة على خطوط الضغط العالي المزودة لتلك المناطق