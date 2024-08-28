حركة المبادرة الوطنية : اجتياح إسرائيل توسيع لنطاق حرب الإبادة و التطهير العرقي من غزة الى الضفة الغربية

وطن: وصفت حركة المبادرة الوطنية اجتياح جيش الاحتلال لجنين و طوباس و طولكرم و الفارعة و عدد كبير من قرى الضفة الغربية بأنه توسيع لحرب الإبادة و التطهير العرقي و التهجير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية و تكريس لنهج الحكومة الفاشية الإسرائيلية لحسم الصراع وضم و تهويد الضفة الغربية.

وقالت المبادرة الوطنية في بيان وصل لوطن نسخة عنه ان ما يجري يؤكد ان السابع من اكتوبر كان نتيجة و ليس سببا للقمع و التنكيل الوحشي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، و حذرت من تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس بتنفيذ تطهير عرقي و تهجير لسكان المدن و المخيمات الفلسطينية .

و قالت المبادرة أن حكام إسرائيل لم يكونوا ليقدموا على مواصلة حرب الإبادة الجماعية و توسيعها لتشمل الضفة الغربية لولا الصمت و التواطئ المشين للعديد من الدول و الأطراف الغربية و التقاعس العربي و الإسلامي عن فرض المقاطعة الشاملة و العقوبات على إسرائيل و الغاء كل أشكال التطبيع معها.

وأكدت المبادرة الوطنية أن البطش الإسرائيلي لن يكسر ارادة الشعب الفلسطيني و مقاومته و إصراره على نيل حريته و التخلص من نظام الاستعمار الاستيطاني الاحلالي و سيفشل كما فشلت هجمات كثيرة سابقة ، و لكنه يستدعي استنهاض أوسع حملة للتضامن مع الشعب الفلسطيني و فرض المقاطعة الشاملة و العقوبات على المنظومة الفاشية الاحتلالية.

وقالت المبادرة الوطنية أن ما يجري في فلسطين لا يترك أي مبرر للتقاعس عن تشكيل قيادة و طنية فلسطينية موحدة على برنامج كفاحي للتصدي لمخططات الضم و التهويد و التهجير .