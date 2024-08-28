شبكة المنظمات الاهلية: اجتياح شمال الضفة مقدمة لبسط سيادة الاحتلال وتنفيذ لمخطط التهجير القسري وحرب الابادة المفتوحة

رام الله - وطن: وطن: في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب الابادة الجماعية التي يواصل الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة، وتستمر المعاناة جراء المجازر والتدمير المتواصل والقصف اليومي للمنازل، والمدارس، والكنائس، واستهداف المشافي، والمرافق الطبية، والمؤسسات المدنية المحلية، والدولية واستمرارا لمخطط ممنهج منذ احد عشر شهرا اطلقت قوات الاحتلال الليلة الماضية"عملية عسكرية" واسعة النطاق على محافظات شمال الضفة الغربية في عدوان هو الاوسع منذ العام 2002 بمشاركة الاف الجنود بغطاء جوي من طائرات الاحتلال .

واكدت الشبكة في بيان وصل لوطن نسخة عنه ان ما اسمته دولة الاحتلال "المخميات الصيفية" ما هو في الحقيقة الا مخطط عدواني يستهدف فصل المحافظات في الضفة الغربية عن بعضها، وتقسيم الاراضي الفلسطينية ضمن مخطط الحسم الذي اطلقه الوزير في حكومة الحرب وزير المالية سموتيريتش لخلق واقع جديد في الضفة الغربية لاحكام قبضة الاحتلال فيها، وخلق بيئة طاردة للسكان للرحيل عن ارضهم ووطنهم طوعا او قسرا .

وشددت على ان ما يجري من اجتياح شمال الضفة الغربية نابلس، وجنين، وطولكرم وطوباس يؤكد سعي دولة الاحتلال لاطلاق يد المستوطنين لتوسيع الاعتداءات على المواطنين، وتنفيذ اقتحامات واسعة للقرى والبلدات الفلسطينية الامر الذي يتطلب العمل على تشكيل لجان حراسة وحماية شعبية فورا، والعمل دعم صمود الناس فوق ارضهم بكل السبل الممكنة .

وتطالب الشبكة بعقد لقاء وطني واسع فورا يضع الخطط الكفيلة بمنع تنفيذ مخطط التهجير القسري من خلال خطط استجابة وطنية، وشعبية، ومؤسساتية بمشاركة كافة الجهات والقطاعات لوقف الخطر الداهم، والعمل بخطة موحدة لوقف هذا المخطط ومد القرى والارياف والمناطق المهددة بمقومات الصمود والبقاء .

وتؤكد على ضرورة تضافر الجهود الوطنية من اجل التصدي بشكل جماعي لاعادة ما يسمى "الادارة المدنية" للاحتلال بشكل وطني موسع والتوجه للامم المتحدة والمؤسسات الدولية الحقوقية والانسانية للعمل فورا من اجل منع تنفيذ مخطط التهجير، ووقف مخططات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة امام تصريحات المتطرف بن غفيير لبناء كنيس يهودي في المسجد الاقصى المبارك وهي تندرج في اطار الحرب المفتوحة الشاملة التي تطال الكل الفلسطيني بما في ذلك سياسات الاستيطان الاستعماري، والتهويد، وحملات القمع اليومي للاسرى ثم ما يجري في شمال الضفة الذي سيمتد ولن تقف اثاره عندها ليشمل الضفة الغربية بكاملها بهدف واضح وصريح وهو الضم ومنع اي امكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة ومستقلة وذات سيادة .

ان شبكة المنظمات الاهلية وهي تحذر من الاهداف المبيتة لهذا الاجتياح الخطير في ظل ما يجري في قطاع غزة، وتصريحات اقطاب حكومة الاحتلال

تطالب بما يلي :- - المجتمع الدولي بالعمل الجاد من اجل وقف مسلسل حرب الابادة الجارية تنفيذه من قبل قوة الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، ومنع تنفيذ جريمة التهجير القسري الذي تسعى اليه، والذي لم يعد خافيا على احد، والعمل على الزام قوة الاحتلال على تطبيق القانون الدولي، وحماية المدنيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة فورا .

- تطالب بتدخل فوري لوقف الحصار الشامل والعقوبات الجماعية خصوصا للمشافي في محافظات شمال الضفة الغربية وبشكل خاص مشفى ابن سينا وجنين الحكومي في مدينة جنين، والعمل على السماح للطواقم الطبية بالدخول للمشفى للقيام بواجبها المهني والانساني، ومعالجة المرضى بعيدا عن اجراءات الاحتلال لتفتيش كل من يحاول الدخول والخروج من المشافي . شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية