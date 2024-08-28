مستوطنون يهاجمون مساكن المواطنين ويستولون عليها جنوب الخليل

وطن: هاجم مستوطنون اليوم الأربعاء، مساكن المواطنين وبركساتهم وفككوها واستولوا عليها في "واد الملاقي" بقرية البويب شمال شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة "بني حيفر" اقتحمت بحماية قوات الاحتلال واد الملاقي بقرية البويب، وفككوا 6 مساكن من الصفيح وبركسات تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة المهانية، واستولوا فجر اليوم عليها وعلى محتوياتها ونقلوها الى جهة غير معلومة.

ومن الجدير بالذكر ان مستوطنين مسلحين اعتدوا قبل يومين على الأهالي في القرية المذكورة وحاولوا سرقة مواشيهم، وحين تصدى الاهالي لهم رشقوهم بالحجارة وضربوهم بالهراوات، ما أدى لإصابة ستة مواطنين بجروح ورضوض، كما اعتقل جنود الاحتلال حينها 12 مواطنا من القرية ونقلوهم الى جهة غير معلومة.