وزير خارجية الاحتلال يتوعد بعمليات إجلاء في جنين وطولكرم مثل غزة

وطن: توعد وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، الأربعاء، بتنفيذ عمليات “إجلاء مؤقت” للفلسطينيين من مدينتي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية، كما حصل في قطاع غزة.

وقال كاتس، عبر منصة إكس، إن "الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة اعتبارا من الليلة الماضية في جنين وطولكرم لإحباط وتدمير” ما زعم أنها “بنى تحتية معادية تعمل بإيحاء من إيران".

وأضاف: “علينا أن نعالج هذا التهديد كما قمنا بمعالجته في غزة، بما في ذلك إجلاء مؤقت لسكان بتلك المناطق وكل إجراء ضروري آخر”.

وتابع كاتس: “هذه حرب بكل معنى الكلمة ويجب الانتصار بها”.

وفجر الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال إطلاق عملية عسكرية واسعة في جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية.