إصابة امرأة وشاب واعتقال 6 آخرين من قرى وبلدات شمال غرب رام الله

وطن: أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي وامرأة جراء الاعتداء عليها، اليوم الأربعاء، في بلدة قراوة بني زيد، كما اعتقل 6 آخرين من عدة بلدات وقرى شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال أصابت شاب بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في قراوة بني زيد، فيما اعتدى جنود الاحتلال على امرأة بالضرب، ونقلا إلى المستشفى.

كما اعتقل الاحتلال الشابين سعيد جهاد سليمان، وشهير عايش عرار بعد مداهمة منزليهما في القرية، والطفل عمرو ناصر عبد الكريم مفرج، وشقيقه محمد، ووالدهما، بعد أن داهمت منزلهم في قرية عارورة، وجمال سميح الريماوي من بلدة بيت ريما.

وداهم الاحتلال عدة منازل في بيت ريما، وحول منزل المواطن عودة البرغوثي إلى مركز تحقيق ميداني.