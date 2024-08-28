الاحتلال يقر بمقتل جندي من لواء "ناحال" جنوبي قطاع غزة

وطن: أقر جيش الاحتلال اليوم الاربعاء، بمقتل جندي جديد من جنوده في معارك جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن الجندي القتيل برتبة رقيب أول في الكتيبة 932 بلواء "ناحال".

وقتل خلال أسبوع ما لا يقل عن 8 جنود من جيش الاحتلال في كمائن واشتباكات مع المقاومة في محاور القتال في حي الزيتون جنوب مدينة غزة ووسط القطاع وجنوبه

وبمقتل الجندي، ارتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية طوفان الأقصى إلى 703، قتل 339 منهم منذ بداية المعارك البرية في القطاع، وفق المعطيات التي سمح "جيش" الاحتلال بنشرها.