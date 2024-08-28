الاحتلال يعتدي على مواطن ويعتقل آخرين خلال اقتحام قلقيلية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين، واعتدت على آخر بالضرب، خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عدة منازل فيها، واعتدت بالضرب على الشاب فراس شتيوي بعد مداهمة منزله، ما أدى إلى إصابته برضوض، كما اعتقلت المواطنين علي أبو بكر، وأشرف جبريل، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

واضافت المصادر ان الاحتلال داهم بناية سكنية بشارع جلجولية، ونشر قناصته عليها، كما وداهم عدة منازل وعبث فيها خرابا، عرف من أصحابها الأسير المحرر مؤيد شريم، وعماد شتيوي.