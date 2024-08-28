مخلفا شهداء : الاحتلال يطلق عملية كبرى شمال الضفة والمقاومة تتصدى

وطن: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بدأ عملية عسكرية واسعة تستهدف مقاومين في جنين وطولكرم وطوباس بالضفة الغربية المحتلة، في حين أعلنت فصائل المقاومة تصديها للاقتحامات وتنفيذ عمليات نوعية.

وأكدت الإذاعة العبرية الرسمية أن العملية التي بدأها الجيش شمالي الضفة هي الأوسع منذ عملية "السور الواقي" في عام 2002، وأنها تتم بمشاركة سلاح الجو وقوات كبيرة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية: نقلاً عن "جيش" الاحتلال إطلاقه تسمية "مخيمات صيف" على عدوانه الجديد على الضفة الغربية فيما أطلقت سرايا القدس على المعركة التي تخوضها في الضفة الغربية "رعب المخيمات".

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن العملية العسكرية في الضفة واسعة وعلى مستوى فرقة عسكرية. وقالت إن جهاز الاحتلال الإسرائيلي (شاباك) وقوات المستعربين انضمت للجيش في عملياته، مضيفة أن الجيش يستخدم مروحيات ومقاتلات بشكل واسع في عمليته العسكرية.

وقالت القناة الـ14 العبرية إن جيش الاحتلال استنفر آلاف الجنود من وحدات خاصة استعدادا للعملية الواسعة شمالي الضفة، وإن وحدات خاصة من الجيش وحرس الحدود ووحدة تابعة للشاباك تشارك في العملية. وأكدت أن عددا كبيرا من الجنود وصلوا إلى مخيم الفارعة في طوباس على متن مروحيات عسكرية.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤولين عسكريين أن "الوضع في الضفة الغربية بات مصدر قلق جدي لإسرائيل".

وتصدى مقامون لعدوان الاحتلال حيث استهدفوا قوات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع وشديدة الانفجار في محيط مخيم نور شمس في طولكرم ومدينة جنين ومخيم الفارعة.

شهداء واصابات

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد قسام محمد جبارين (25 عاماً)، وعاصم وليد ضبايا (39 عاماً) وإصابة آخرين يجروح، برصاص قوات الاحتلال.

واعلنت مصادر طبية عن ارتقاء شهيدين واصابات بعضها خطيرة اثر قصف الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس، فيما اعلنت مصادر محلية عن اصابات جراء غارة للاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم

وقالت مصادر محلية، ان عدداً كبيراً من الآليات العسكرية اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة العسكري، ووصلت إلى محيط مستشفى جنين الحكومي، فيما تمركزت قوة عسكرية بالقرب من مستشفى ابن سينا وسط اندلاع مواجهات.

كما اندلعت اشتباكات وتفجيرات بعبوات ناسفة في بلدات سالم وقصره وبيت فوريك جنوب وشرق مدينة نابلس، وكذلك في مدينة طوباس ومخيم الفارعة وأيضا في مدينة ومخيم جنين وبلدتي سيلة الحارثية وقباطية.

وفي جنين، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اغلقت جميع مداخل مدينة جنين بسواتر ترابية وحاصرت جميع المستشفيات بالمدينة،

وفي السياق، أعلنت كتائب سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أن "مقاتليها استهدفوا قوة مشاة تابعة للاحتلال بعبوة شديدة الانفجار في مخيم نور شمس".

كما أعلنت "كتائب القسام-جنين" الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها "يخوضون رفقة إخوانهم في الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال". وأضافت أن المقاتلين "فجروا في جنين عبوات ناسفة محلية الصنع وشديدة الانفجار بالآليات العسكرية المقتحمة".