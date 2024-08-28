قوات الاحتلال تحاصر مستشفيات مدينة طولكرم

وطن: حاصرت قوات الاحتلال، الليلة، مستشفيات مدينة طولكرم، بعد اقتحامها من محورها الغربي.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال تمركزت في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وفرضت حصارا عليها، وأعاقت حركة تنقل مركبات الاسعاف، واحتجزت احدها امام المستشفى الحكومي، وقامت بتفتيشها.

وانتشرت آليات الاحتلال في أحياء ومفارق المدينة، وتحديدا شارع نابلس ودوار اكتابا وحي الرشيد في ضاحية ذنابة، وجبل النصر على مدخل مخيم نور شمس شرقا مع انتشار للمشاة والقناصة في الأحراش والمزارع المحيطة بالمخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.